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    Microfibre floor cloths abrasive 2-er Se | Kärcher

    Two Kärcher microfiber cloths with grey stripes and branded tags, laid flat on a white background.

    Microfibre floor cloths abrasive 2-er Se

    หมายเลขสั่งซื้อ: 2.863-309.0

    ผ้าเช็ดทำความสะอาดพื้น EasyFix ช่วยขจัดคราบที่ติดอยู่บนพื้นหินที่ทนต่อการขีดข่วน ระบบตะขอและห่วงช่วยให้การยึดและถอดง่ายโดยไม่ต้องสัมผัสกับสิ่งสกปรก