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    Microfibre sleeves for hand nozzle | Kärcher

    Two white, textured microfiber cloths with elastic edges, designed for cleaning purposes, placed on a plain white background.

    Microfibre sleeves for hand nozzle

    หมายเลขสั่งซื้อ: 2.863-270.0

    ชุดที่มีสองครอบคลุมสำหรับหัวฉีดมือ แผ่นปิดทำจากไมโครไฟเบอร์คุณภาพสูงเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเมื่อคลายและยกสิ่งสกปรก