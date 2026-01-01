MP 180 multi power jet สำหรับ K 6-K 7 | Kärcher

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หมายเลขสั่งซื้อ: 2.643-238.0เจ็ทกำลังไฟหลายเจ็ตพร้อม 5 เจ็ตส์: เจ็ททำความสะอาดตัวแทนเจ็ทพัดลม HP หัวฉีดหมุนเจ็ทดินสอและเจ็ทพัดลมแรงดันต่ำ เจ็ทที่เหมาะสมสามารถเลือกได้เพียงแค่บิด
สี
สีดำ
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
0.51
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
0.577
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
447 x 57 x 57
ผู้ผลิต: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
โทร: +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
อีเมล: info@karcher.com
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