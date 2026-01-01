ติดต่อเราเพื่อปรึกษา

    MP 180 multi power jet สำหรับ K 6-K 7 | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner nozzle with black and yellow design, featuring multiple spray settings.

    MP 180 multi power jet สำหรับ K 6-K 7

    หมายเลขสั่งซื้อ: 2.643-238.0

    เจ็ทกำลังไฟหลายเจ็ตพร้อม 5 เจ็ตส์: เจ็ททำความสะอาดตัวแทนเจ็ทพัดลม HP หัวฉีดหมุนเจ็ทดินสอและเจ็ทพัดลมแรงดันต่ำ เจ็ทที่เหมาะสมสามารถเลือกได้เพียงแค่บิด