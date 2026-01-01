ติดต่อเราเพื่อปรึกษา

    แปรงขัดพื้น Multi-surface roller set, Yellow | Kärcher

    ลดราคา
    Two white Kärcher roller brushes with yellow stripes, featuring grey cylindrical ends.

    แปรงขัดพื้น Multi-surface roller set, Yellow

    หมายเลขสั่งซื้อ: 2.055-006.0

    แปรงขัดพื้น Multi-surface roller set, Yellow สำหรับการทำความสะอาดพื้นเรียบทั่วไปได้ สวมใส่กับตัวอุปกรณ์ได้ง่าย ทำความสะอาดด้วยเครื่องซักผ้าได้