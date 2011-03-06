ปืนฉีดน้ำ Multifunctional spray gun plus ปรับหัวฉีดได้ 4 แบบ สามารถจัดการงานรดน้ำต้นไม้ที่มีความต้องการแตกต่างกันได้อย่างง่ายดาย เทคโนโลยีเมมเบรนที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่พัฒนาโดยคาร์เชอร์รับประกันว่าหัวสเปรย์ที่ปราศจากน้ำหยดสำหรับทุกการใช้งาน แม้จะเปลี่ยนรูปแบบการฉีดน้ำก็ตาม ที่จับแบบหมุนได้ซึ่งไกปืนแบบล็อคได้สามารถหมุนไปข้างหน้าหรือข้างหลังได้ ให้ความสะดวกสบายในการใช้งานส่วนบุคคล รูปแบบการฉีดพ่น 4 รูปแบบ ได้แก่ ฝักบัว แบบชี้เส้นตรง แบบแบน และแบบละอองสเปรย์ เหมาะสำหรับการรดน้ำต้นไม้ที่บอบบางอย่างอ่อนโยน ในขณะที่ฝักบัวเหมาะสำหรับการรดน้ำต้นไม้และแปลงดอกไม้ สำหรับงานทำความสะอาดเล็ก ๆ ในสวน แนะนำให้ใช้แบบชี้เส้นตรง และการใช้วาล์วควบคุมซึ่งสามารถทำงานได้ด้วยมือเดียว สามารถปรับการไหลของน้ำได้ตามความต้องการ ปืนฉีดจากคาร์เชอร์ใช้ได้กัทุกอุปกรณ์ของคาร์เชอร์ และสามารถเชื่อมต่อกับสายยางในสวนของคุณได้โดยไม่มีปัญหาใดๆ
เทคโนโลยีการกรองชนิดพิเศษ
มั่นใจได้ถึงการใช้งานแบบหยดน้ำในระหว่างการเปลี่ยนรูปแบบการฉีดพ่นและหลังการตัดน้ำ
ด้ามจับหมุนได้
ความสามารถในการใช้งานส่วนบุคคลพร้อมคันโยกไกปืนไปข้างหน้าหรือข้างหลัง
วาล์วควบคุมตามหลักสรีรศาสตร์
การควบคุมอัตราการไหลของหัวฉีดด้วยมือเพียงข้างเดียว
ล็อคง่ายของด้ามจับไก
เพื่อการรดน้ำที่สะดวกและต่อเนื่อง
รูปแบบการฉีดพ่นที่เลือกได้สี่แบบพร้อมฟังก์ชั่นล็อค: ฝักบัว, สายน้ำแบบแบน, เจ็ทเติมอากาศ, ละอองน้ำ
รูปแบบการพ่นที่เหมาะสมสำหรับทุกพื้นที่ของแอปพลิเคชัน
องค์ประกอบพลาสติกอ่อน
สำหรับความต้านทานการลื่นความสะดวกสบายที่มากขึ้นและเพื่อป้องกันความเสียหาย
Self-ตะกอน
การป้องกันที่เหมาะสมต่อความเสียหายที่เกิดจากน้ำค้างแข็ง
แผ่นฝักบัวถอดออกได้
สำหรับทำความสะอาดเมมเบรนของหัวฉีดที่ถูกบล็อก