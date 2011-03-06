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    Kärcher garden hose spray nozzle with grey and yellow accents, featuring an ergonomic handle and adjustable spray head.

    รางวัลและผลิตภัณฑ์พิเศษ

    IF Design Award 2017

    ปืนฉีดน้ำ Multifunctional spray gun plus

    หมายเลขสั่งซื้อ: 2.645-269.0

    ปืนฉีดน้ำ Multifunctional spray gun plus ปรับหัวฉีดได้ 4 แบบ ด้ามจับที่หมุนได้เพื่อความสะดวกสบายในการใช้งาน