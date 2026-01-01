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    ตัวกรองสิ่งทอ MV 1/WD 1 | Kärcher

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    Blue drawstring bag made of soft fabric, lying flat on a white surface.

    ตัวกรองสิ่งทอ MV 1/WD 1

    หมายเลขสั่งซื้อ: 2.863-015.0

    ตัวกรองสิ่งทอเหมาะสำหรับเครื่องดูดฝุ่นอเนกประสงค์Kärcher MV 1 / WD 1