แผ่นกรองโฟม MV 1/WD 1 | Kärcher

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หมายเลขสั่งซื้อ: 2.863-016.0แผ่นกรองโฟมที่เหมาะสำหรับเครื่องดูดฝุ่นอเนกประสงค์Kärcher MV 1 / WD 1
ปริมาณ (ชิ้นส่วน)
1
สี
สีดำ
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
0.007
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
0.021
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
200 x 155 x 9
ผู้ผลิต: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
โทร: +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
อีเมล: info@karcher.com
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