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    แผ่นกรองโฟม MV 1/WD 1 | Kärcher

    Black foam filter in a curved shape, resting on a white surface.

    แผ่นกรองโฟม MV 1/WD 1

    หมายเลขสั่งซื้อ: 2.863-016.0

    แผ่นกรองโฟมที่เหมาะสำหรับเครื่องดูดฝุ่นอเนกประสงค์Kärcher MV 1 / WD 1