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    Kärcher roller brush attachment with grey bristles and a black handle, alongside a separate black base.

    NOCH NICHT GEPFLEGT ----------------- >

    หมายเลขสั่งซื้อ: 2.644-191.0

    พื้นผิวด้านหน้าและกระจกได้รับการทำความสะอาดอย่างเหมาะสมที่แรงดันสูงด้วยส่วนต่อประสานสำหรับทำความสะอาดส่วนหน้าและกระจก มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้ร่วมกับท่อฉีดพ่นแบบยืดหดได้ของคาร์เชอร์