NOCH NICHT GEPFLEGT ----------------- >

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หมายเลขสั่งซื้อ: 2.644-191.0พื้นผิวด้านหน้าและกระจกได้รับการทำความสะอาดอย่างเหมาะสมที่แรงดันสูงด้วยส่วนต่อประสานสำหรับทำความสะอาดส่วนหน้าและกระจก มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้ร่วมกับท่อฉีดพ่นแบบยืดหดได้ของคาร์เชอร์
วัตถุผสมเส้นใยสังเคราะห์
โพลีเอสเตอร์ 70%; โพลิอะไมด์ 30%
สี
สีดำ
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
0.607
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
0.918
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
194 x 338 x 160
คู่มือการใช้งาน
พื้นที่การใช้งาน