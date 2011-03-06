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    Black Kärcher vacuum cleaner floor nozzle with bristles, angled view on white background.

    Nozzle parquet

    หมายเลขสั่งซื้อ: 2.863-302.0

    หัวฉีดปาร์เก้ของคาร์เชอร์พร้อมขนแปรงอ่อนนุ่มสำหรับทำความสะอาดพื้นไม้ปาร์เก้และพื้นแข็งอื่น ๆ ที่อ่อนโยน