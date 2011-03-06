Nozzle parquet

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หมายเลขสั่งซื้อ: 2.863-302.0หัวฉีดปาร์เก้ของคาร์เชอร์พร้อมขนแปรงอ่อนนุ่มสำหรับทำความสะอาดพื้นไม้ปาร์เก้และพื้นแข็งอื่น ๆ ที่อ่อนโยน
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
301 x 175 x 54
ปริมาณ (ชิ้นส่วน)
1
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
0.26
สี
สีดำ
ความกว้าง มาตรฐาน (มม.)
35
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
0.407
ผู้ผลิต: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
โทร: +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
อีเมล: info@karcher.com
ข้อมูลสินค้า