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    Kärcher battery-powered cleaner set with hose, spray bottle, and black carrying case on a white background.

    รางวัลและผลิตภัณฑ์พิเศษ

    IF Design Award 2026

    เครื่องทำความสะอาดมือถือ

    OC Handheld Compact

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.328-127.0

    • เครื่องฉีดล้างแบบมือถือ แรงดันต่ำ (15 บาร์)
    • ใช้แบตเตอรี่ ระยะเวลาการใช้งาน 10–30 นาที ปรับแรงดันได้ พร้อมโหมด eco!mode และด้ามจับพับได้
    • หัวฉีด 4-in-1 Multi Jet, หัวฉีดโฟม, สายดูดน้ำ, อะแดปเตอร์ขวด และอุปกรณ์เสริมอื่น ๆ อีกมากมาย
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    ในโหมด eco!Mode ปริมาณการใช้น้ำจะลดลงโดยเฉลี่ย 24% และการใช้พลังงานลดลงโดยเฉลี่ย 54% เมื่อเทียบกับการตั้งค่าระดับสูงสุด (โหมด Max)