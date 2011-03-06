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เครื่องทำความสะอาดมือถือ
หมายเลขสั่งซื้อ: 1.328-127.0
อุปกรณ์ที่ใช้แบตเตอรี่
1
แรงดัน (บาร์) (บาร์)
สูงสุด 15
ช่วงแรงดัน
แรงดันต่ำ
อัตราการไหล (ลิตร/ชั่วโมง)
150
ประเภทแบตเตอรี่
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
7.2
จำนวนแบตเตอรี่ที่ต้องใช้ (ชิ้นส่วน)
1
ระยะเวลาใช้งานต่อการชาร์จแบตเตอรี่ (นาที)
12 30
เวลาในการชาร์จแบตเตอรี่ด้วยเครื่องชาร์จแบบมาตรฐาน (ชม.)
3
สี
สีเหลือง
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
0.78
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
2.01
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
254 x 71 x 186
สิ่งที่จะได้รับภายในกล่อง
ชุดอุปกรณ์
คู่มือการใช้งาน
คู่มือออนไลน์ อ่านง่ายเพียงปลายนิ้ว
ข้อมูลสินค้า
คู่มือการใช้งาน
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