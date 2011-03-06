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    Kärcher oscillating sprinkler with black base and yellow adjustment knob, designed for garden watering.

    สปริงเกอร์ รุ่น OS 3.220

    หมายเลขสั่งซื้อ: 2.645-133.0

    สปริงเกอร์ รุ่น OS 3.220 แบบส่าย กระจายน้ำถึง 220 ตรม. ควบคุมระยะได้ เหมาะสำหรับการรดน้ำในพื้นที่ที่มีขนาด 220 ตารางเมตร