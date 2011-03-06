สปริงเกอร์ รุ่น OS 3.220

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หมายเลขสั่งซื้อ: 2.645-133.0สปริงเกอร์ รุ่น OS 3.220 แบบส่าย กระจายน้ำถึง 220 ตรม. ควบคุมระยะได้ เหมาะสำหรับการรดน้ำในพื้นที่ที่มีขนาด 220 ตารางเมตร
พื้นที่โรย (2 บาร์)
45 - 120 m²
พื้นที่โรย (4 บาร์)
80 - 220 m²
ความกว้างของสเปรย์ (2 บาร์) (ม.)
9
ความกว้างของสเปรย์ (4 บาร์) (ม.)
13
พื้นที่ครอบคลุม (2 บาร์) (ม.)
5 - 14
พื้นที่ครอบคลุม (4 บาร์) (ม.)
6 - 17
สี
สีดำ
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
0.43
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
0.541
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
450 x 136 x 86
พื้นที่การใช้งาน