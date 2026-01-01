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    Pad external accessories | Kärcher

    Two grey Kärcher microfibre cloths stacked, with a grey plastic scraper nearby.

    Pad external accessories

    หมายเลขสั่งซื้อ: 2.633-131.0

    เหมาะอย่างยิ่งสำหรับหน้าต่างภายนอก: ผ้าทำความสะอาดไมโครไฟเบอร์กลางแจ้งพร้อมตะขอและห่วงและเส้นใยขัดจำนวนมาก รวม มีดโกนสำหรับสิ่งสกปรกที่ดื้อรั้น