Pad inside accessories | Kärcher

ส่งเร็ว
ชำระเงินได้หลายช่องทาง
ชำระเงินอย่างปลอดภัย
ส่งเร็ว
ชำระเงินได้หลายช่องทาง
ชำระเงินอย่างปลอดภัย
หมายเลขสั่งซื้อ: 2.633-130.0ผ้าทำความสะอาดไมโครไฟเบอร์ที่มีแถบยึดแบบตีนตุ๊กแกเพื่อการขจัดสิ่งสกปรกด้วยขวดสเปรย์ของ WV บนพื้นผิวเรียบทั้งหมด
ปริมาณ (ชิ้นส่วน)
2
วัตถุผสมเส้นใยสังเคราะห์
85% โพลีเอสเตอร์; โพลีเอไมด์ 15%
สี
สีขาว
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
0.042
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
0.073
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
70 x 275 x 30
ผู้ผลิต: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
โทร: +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
อีเมล: info@karcher.com
พื้นที่การใช้งาน