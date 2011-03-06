Signature Line
จุดกำเนิดของความ 'ว้าว' เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นและมีนวัตกรรมล้ำสมัยที่สุดในกลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดภายในบ้านเท่านั้น ที่จะได้รับเกียรติให้ประทับลายเซ็นของ Alfred Kärcher และถือเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผลิตภัณฑ์ Signature Line
ต้องการให้การทำความสะอาดพื้นรวดเร็วและสะดวกสบายยิ่งขึ้นใช่หรือไม่? หรืออยากจะจบขั้นตอนการทำความสะอาดพื้นทั้งหมดได้ในครั้งเดียว โดยไม่จำเป็นต้องดูดฝุ่นก่อน? คาร์เชอร์ มีโซลูชันที่น่าประทับใจสำหรับทุกโจทย์การทำงาน และคำตอบนั้นอยู่ที่คุณเลือก หากคุณกำลังมองหาเครื่องที่คล่องตัวและมีน้ำหนักเบา FC 2-4 ที่มาพร้อมแบตเตอรี่แบบถอดเปลี่ยนได้คือตัวเลือกที่ดีที่สุดของคุณ แต่หากคุณต้องการรุ่นท็อปที่มาพร้อมโหมดการทำความสะอาดที่หลากหลาย FC 8 คือคำตอบ ด้วยหน้าจอ LCD ที่สวยงามและการเชื่อมต่อผ่านแอปพลิเคชันเพื่อการใช้งานที่เหนือระดับ
จุดกำเนิดของความ 'ว้าว' เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นและมีนวัตกรรมล้ำสมัยที่สุดในกลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดภายในบ้านเท่านั้น ที่จะได้รับเกียรติให้ประทับลายเซ็นของ Alfred Kärcher และถือเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผลิตภัณฑ์ Signature Line
ด้วยนวัตกรรมระบบขูดรีดสิ่งสกปรกที่ได้รับสิทธิบัตรจาก คาร์เชอร์ ทำให้เครื่องถูพื้นไฟฟ้าของคาร์เชอร์ไม่จำเป็นต้องใช้ระบบดูดฝุ่นแบบเดิมเลย โดยชุดลูกกลิ้งที่มีฟังก์ชันทำความสะอาดตัวเองในตัวจะถูกฉีดพ่นด้วยน้ำสะอาดอย่างต่อเนื่อง และทำความสะอาดพื้นอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความเร็วสูงสุดถึง 500 รอบต่อนาที ส่วนน้ำเสียที่เกิดขึ้นจะถูกรีดออกอย่างแม่นยำและถูกจัดเก็บแยกไว้ในถังเก็บน้ำเสียโดยเฉพาะ
ด้วยเทคโนโลยีการรีดน้ำที่ได้รับสิทธิบัตร คุณสามารถทำความสะอาดพื้นได้อย่างสมบูรณ์แบบด้วยไม้ถูพื้นไฟฟ้าแบบรวมทุกฟังก์ชันของคาร์เชอร์ เพียงขั้นตอนเดียวก็สามารถเช็ดและเก็บคราบสกปรกทั้งแบบแห้งและเปียกได้ทุกประเภท แม้ในมุมและขอบพื้นก็ทำได้อย่างที่คุณคาดหวัง นอกจากนี้ ขนสัตว์และเส้นผมก็สามารถถูกเก็บได้ง่าย ๆ ด้วยแปรงเก็บเส้นผมที่ติดมากับเครื่อง
สัมผัสประสบการณ์การทำความสะอาดที่ง่ายดายยิ่งขึ้นด้วย เทคโนโลยีการลอยตัว (Hover Technology) ที่มีอยู่ในรุ่น FC 7 และ FC 8 ด้วยระบบลูกกลิ้งหมุนสวนทางกัน 4 ชุด ที่จะเคลื่อนที่ไปบนพื้นของคุณอย่างนุ่มนวล พร้อมกำจัดคราบสกปรกและเศษขยะออกได้อย่างง่ายดาย ผลลัพธ์จากการลอยตัวนี้จะช่วยให้ตัวเครื่องเปรียบเสมือนลอยอยู่เหนือพื้นผิว ทำให้คุณแทบไม่ต้องออกแรงเข็นเลย
นอกจากนี้ ด้วยข้อต่อที่ปรับหมุนได้อย่างอิสระ ยังช่วยให้การบังคับทิศทางเลี้ยวผ่านเฟอร์นิเจอร์และซอกมุมต่าง ๆ กลายเป็นเรื่องง่ายดายและรวดเร็ว.
ในที่สุดก็มีอุปกรณ์ที่ทำความสะอาดได้ทุกที่! เครื่องถูพื้นไฟฟ้าจาก คาร์เชอร์ ช่วยให้คุณเข้าถึงทุกซอกมุมได้อย่างง่ายดาย ด้วยดีไซน์ที่เพรียวบางช่วยให้ตัวเครื่องสามารถปรับเเนบไปกับพื้นได้ถึง 180° และสไลด์ตัวเข้าใต้เฟอร์นิเจอร์ได้อย่างสะดวก เพื่อขจัดฝุ่นและคราบสกปรกแม้ในจุดที่ยากจะเข้าถึง
บอกลาเสียงดังรบกวนขณะทำงานบ้านได้เลย! ด้วยเทคโนโลยีระบบขูดรีด (scraper) ที่ได้รับสิทธิบัตร เครื่องถูพื้นไฟฟ้าจาก คาร์เชอร์ จึงทำงานได้โดยไม่ต้องใช้พัดลมดูดฝุ่น แต่ยังคงให้พลังทำความสะอาดที่ทรงพลังและเงียบเชียบ คุณจึงสามารถทำความสะอาดบ้านได้แม้ในขณะที่ลูกน้อยกำลังนอนหลับหรือเล่นสนุก และสัตว์เลี้ยงของคุณก็จะไม่ตกใจกลัวกับเสียงรบกวนขณะทำความสะอาดอีกต่อไป
เครื่องถูพื้นไฟฟ้าของคาร์เชอร์มีโหมดการทำงานที่หลากหลายเพื่อรองรับประเภทพื้นและระดับความสกปรกที่แตกต่างกัน
มอบอิสระสูงสุดในการเคลื่อนที่และความคล่องตัว พร้อมขยายระยะเวลาการทำงานได้ตามต้องการด้วยแบตเตอรี่แบบถอดเปลี่ยนได้ Kärcher Battery Power 4 V สำหรับรุ่น FC 4-4 และ FC 2-4 มั่นใจได้ในความทนทานและพลังที่สม่ำเสมอด้วยเซลล์ลิเธียมไอออน (Lithium-ion) คุณภาพสูง นอกจากนี้ แบตเตอรี่แบบถอดเปลี่ยนได้นี้ยังสามารถนำไปใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆ ในซีรีส์ Kärcher Battery Power 4 V ได้ทุกรุ่น
การทำความสะอาดอย่างละเอียดด้วยไม้ถูพื้นไฟฟ้าจากคาร์เชอร์ ช่วยขจัดแบคทีเรียในครัวเรือนทั่วไปได้ถึง 99.9% จากพื้นแข็งทุกประเภทในบ้าน****
ไม่ต้องขัดพื้นด้วยมืออีกต่อไป ไม่ต้องปวดหัวกับการบิดผ้าถูพื้นอีก เพราะคราบสกปรกจะถูกขจัดออกจากลูกกลิ้งอย่างต่อเนื่องด้วยฟังก์ชันการทำความสะอาดตัวเอง ไม่ต้องลากถังน้ำไปมาอีกแล้ว เพราะถังน้ำสะอาดและน้ำสกปรกแยกออกจากกันและสามารถถอดออกได้ง่าย
ความชื้นที่เหลือบนพื้นต่ำมาก ทำให้ไม้ถูพื้นไฟฟ้า คาร์เชอร์ เหมาะสำหรับพื้นแข็งทุกชนิด (หิน, กระเบื้อง, พื้นไม้, ลามิเนต, ไวนิล) พื้นสามารถใช้งานได้ทันทีหลังทำความสะอาด การดูแลพื้นอย่างสมบูรณ์แบบควบคู่กับน้ำยาทำความสะอาดและผลิตภัณฑ์ดูแลจากคาร์เชอร์
การขับเคลื่อนลูกกลิ้งกลางในรุ่น FC 8, FC 7, และ FC 4-4 ช่วยให้การทำความสะอาดมุมและขอบพื้นได้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม
ลูกกลิ้งทำความสะอาดคุณภาพสูงสามารถถอดออกและติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็ว นอกจากนี้ยังสามารถนำไปซักในเครื่องได้ที่อุณหภูมิสูงสุด 60 °C
เมื่อเทียบกับการทำความสะอาดด้วยม็อบและถังน้ำแบบดั้งเดิม***
เหมาะสุด ๆ สำหรับการพักระหว่างทำความสะอาด – ไม้ถูพื้นไฟฟ้าของคาร์เชอร์สามารถตั้งอยู่ได้เองโดยไม่ต้องพิง
ด้วยเทคโนโลยีการเช็ดถูที่ได้รับสิทธิบัตร คาร์เชอร์ เป็นหนึ่งในแบรนด์แรกของโลกที่เปิดตัวอุปกรณ์ทำความสะอาดแบบ 2-in-1 (ที่สามารถเก็บกวาดเศษสกปรกชิ้นใหญ่และถูพื้นได้ในขั้นตอนเดียว) ซึ่งถือเป็นการสร้างบรรทัดฐานใหม่และก่อกำเนิดกลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ขึ้นเป็นครั้งแรก
แม้พื้นบ้านจะแข็งและขจัดคราบยากแค่ไหน แต่ไม่ได้หมายความว่าการทำความสะอาดจะต้องยากตามไปด้วย! เครื่องถูพื้นไฟฟ้าจาก คาร์เชอร์ ช่วยให้ทุกพื้นผิวสะอาดหมดจดได้อย่างง่ายดาย โดยมีให้เลือกทั้งแบบ All-in-one ที่รวบรวมทุกฟังก์ชันไว้ในหนึ่งเดียว หรือรุ่นไร้สายน้ำหนักเบาที่มอบความคล่องตัวสูงสุด
ประสิทธิภาพการทำความสะอาดพื้นที่ประมาณ 175 ตารางเมตร ต่อการชาร์จ 1 ครั้ง
ประสิทธิภาพการทำความสะอาดพื้นที่ประมาณ 90 ตารางเมตร ต่อการชาร์จ 1 ครั้ง
ประสิทธิภาพการทำความสะอาดพื้นที่ประมาณ 70 ตารางเมตร ต่อการชาร์จ 1 ครั้ง
ด้วยชุดอุปกรณ์เสริมที่มีให้เลือกหลากหลายสำหรับเครื่องถูพื้นไฟฟ้าจาก คาร์เชอร์ คุณจึงสามารถเลือกการทำความสะอาดและการดูแลรักษาที่เหมาะสมกับพื้นผิวของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบ เช่น ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นอเนกประสงค์ ที่เหมาะสำหรับพื้นแข็งทุกประเภท หรือผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดสูตรพิเศษสำหรับไม้และหิน ที่ช่วยบำรุงและปกป้องพื้นผิวเหล่านั้นเพิ่มเติม นอกจากนี้ ยังมีลูกกลิ้งสำหรับพื้นหินโดยเฉพาะ ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับพื้นผิวที่ทนทาน เช่น หินธรรมชาติและกระเบื้องเซรามิก
* ไม้ถูพื้นไฟฟ้าคาร์เชอร์ให้ประสิทธิภาพการทำความสะอาดดีกว่าไม้ม็อบถูพื้นทั่วไปถึง 20% (จากการทดสอบในหมวดหมู่การเช็ดถู) โดยอ้างอิงจากค่าเฉลี่ยของประสิทธิภาพการทำความสะอาด การจัดเก็บสิ่งสกปรก และการทำความสะอาดตามขอบและมุมพื้น
** ไม้ถูพื้นไฟฟ้าคาร์เชอร์ช่วยลดระยะเวลาในการทำงานบ้านของคุณลงได้ถึงครึ่งหนึ่ง เนื่องจากสามารถกำจัดสิ่งสกปรกทั่วไปบนพื้นแข็งได้ในขั้นตอนเดียว โดยไม่จำเป็นต้องดูดฝุ่นก่อนถูพื้น
*** เมื่อทำความสะอาดพื้นที่ขนาด 60 ตารางเมตร ไม้ถูพื้นไฟฟ้าคาร์เชอร์ใช้น้ำน้อยกว่าถึง 93% เมื่อเทียบกับการใช้ไม้ม็อบและถังน้ำทั่วไปที่บรรจุน้ำ 5 ลิตร
**** กำจัดแบคทีเรียได้สูงสุด 99.9%: เมื่อใช้งานบนพื้นผิวสัมผัสโดยตรง สามารถกำจัดแบคทีเรียทั่วไปในครัวเรือนบนพื้นแข็งผิวเรียบได้ถึง 99.9% (ทดสอบกับเชื้อ: Enterococcus hirae) อ้างอิงตามมาตรฐานการทดสอบ 4-field test (ตามเกณฑ์ DIN EN 16615:2015-06)
ผลการทดสอบแยกตามรุ่น: FC 7 และ FC 8: 99.9% | FC 2-4 และ FC 4-4: 99%