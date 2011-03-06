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    ไม้ถูพื้นไฟฟ้า

    ต้องการให้การทำความสะอาดพื้นรวดเร็วและสะดวกสบายยิ่งขึ้นใช่หรือไม่? หรืออยากจะจบขั้นตอนการทำความสะอาดพื้นทั้งหมดได้ในครั้งเดียว โดยไม่จำเป็นต้องดูดฝุ่นก่อน? คาร์เชอร์ มีโซลูชันที่น่าประทับใจสำหรับทุกโจทย์การทำงาน และคำตอบนั้นอยู่ที่คุณเลือก หากคุณกำลังมองหาเครื่องที่คล่องตัวและมีน้ำหนักเบา FC 2-4 ที่มาพร้อมแบตเตอรี่แบบถอดเปลี่ยนได้คือตัวเลือกที่ดีที่สุดของคุณ แต่หากคุณต้องการรุ่นท็อปที่มาพร้อมโหมดการทำความสะอาดที่หลากหลาย FC 8 คือคำตอบ ด้วยหน้าจอ LCD ที่สวยงามและการเชื่อมต่อผ่านแอปพลิเคชันเพื่อการใช้งานที่เหนือระดับ

    Signature Line floor cleaner

    Signature Line

    จุดกำเนิดของความ 'ว้าว' เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นและมีนวัตกรรมล้ำสมัยที่สุดในกลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดภายในบ้านเท่านั้น ที่จะได้รับเกียรติให้ประทับลายเซ็นของ Alfred Kärcher และถือเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผลิตภัณฑ์ Signature Line

    การใช้งานไม้ถูพื้นไฟฟ้า FC 8 Smart Signature Line

    จุดเด่นที่ทำให้แตกต่าง

    ลิขสิทธิ์เฉพาะจากคาร์เชอร์: พลังทำความสะอาดด้วยการหมุน 500 รอบต่อนาที

    ด้วยนวัตกรรมระบบขูดรีดสิ่งสกปรกที่ได้รับสิทธิบัตรจาก คาร์เชอร์ ทำให้เครื่องถูพื้นไฟฟ้าของคาร์เชอร์ไม่จำเป็นต้องใช้ระบบดูดฝุ่นแบบเดิมเลย โดยชุดลูกกลิ้งที่มีฟังก์ชันทำความสะอาดตัวเองในตัวจะถูกฉีดพ่นด้วยน้ำสะอาดอย่างต่อเนื่อง และทำความสะอาดพื้นอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความเร็วสูงสุดถึง 500 รอบต่อนาที ส่วนน้ำเสียที่เกิดขึ้นจะถูกรีดออกอย่างแม่นยำและถูกจัดเก็บแยกไว้ในถังเก็บน้ำเสียโดยเฉพาะ

    Animation how the dirt and water is added to the dirty water tank and fresh water comes on the rollers
    Fast cleaning with Kärcher floor cleaners

    ประหยัดเวลาถูพื้นได้ครึ่งหนึ่ง**

    ด้วยเทคโนโลยีการรีดน้ำที่ได้รับสิทธิบัตร คุณสามารถทำความสะอาดพื้นได้อย่างสมบูรณ์แบบด้วยไม้ถูพื้นไฟฟ้าแบบรวมทุกฟังก์ชันของคาร์เชอร์ เพียงขั้นตอนเดียวก็สามารถเช็ดและเก็บคราบสกปรกทั้งแบบแห้งและเปียกได้ทุกประเภท แม้ในมุมและขอบพื้นก็ทำได้อย่างที่คุณคาดหวัง นอกจากนี้ ขนสัตว์และเส้นผมก็สามารถถูกเก็บได้ง่าย ๆ ด้วยแปรงเก็บเส้นผมที่ติดมากับเครื่อง

    ทำความสะอาดเบาแรง ด้วยเทคโนโลยีการลอยตัว (Hover Technology)

    สัมผัสประสบการณ์การทำความสะอาดที่ง่ายดายยิ่งขึ้นด้วย เทคโนโลยีการลอยตัว (Hover Technology) ที่มีอยู่ในรุ่น FC 7 และ FC 8 ด้วยระบบลูกกลิ้งหมุนสวนทางกัน 4 ชุด ที่จะเคลื่อนที่ไปบนพื้นของคุณอย่างนุ่มนวล พร้อมกำจัดคราบสกปรกและเศษขยะออกได้อย่างง่ายดาย ผลลัพธ์จากการลอยตัวนี้จะช่วยให้ตัวเครื่องเปรียบเสมือนลอยอยู่เหนือพื้นผิว ทำให้คุณแทบไม่ต้องออกแรงเข็นเลย

    นอกจากนี้ ด้วยข้อต่อที่ปรับหมุนได้อย่างอิสระ ยังช่วยให้การบังคับทิศทางเลี้ยวผ่านเฟอร์นิเจอร์และซอกมุมต่าง ๆ กลายเป็นเรื่องง่ายดายและรวดเร็ว.

    Floor cleaners hovers over the floor
    Floor cleaner can bend 180° to clean under furniture

    ปรับลดระดับได้ถึง 180° เข้าถึงพื้นที่ใต้เฟอร์นิเจอร์ได้อย่างง่ายดาย

    ในที่สุดก็มีอุปกรณ์ที่ทำความสะอาดได้ทุกที่! เครื่องถูพื้นไฟฟ้าจาก คาร์เชอร์ ช่วยให้คุณเข้าถึงทุกซอกมุมได้อย่างง่ายดาย ด้วยดีไซน์ที่เพรียวบางช่วยให้ตัวเครื่องสามารถปรับเเนบไปกับพื้นได้ถึง 180° และสไลด์ตัวเข้าใต้เฟอร์นิเจอร์ได้อย่างสะดวก เพื่อขจัดฝุ่นและคราบสกปรกแม้ในจุดที่ยากจะเข้าถึง

    การทำความสะอาดที่เงียบสงบอย่างแท้จริง

    บอกลาเสียงดังรบกวนขณะทำงานบ้านได้เลย! ด้วยเทคโนโลยีระบบขูดรีด (scraper) ที่ได้รับสิทธิบัตร เครื่องถูพื้นไฟฟ้าจาก คาร์เชอร์ จึงทำงานได้โดยไม่ต้องใช้พัดลมดูดฝุ่น แต่ยังคงให้พลังทำความสะอาดที่ทรงพลังและเงียบเชียบ คุณจึงสามารถทำความสะอาดบ้านได้แม้ในขณะที่ลูกน้อยกำลังนอนหลับหรือเล่นสนุก และสัตว์เลี้ยงของคุณก็จะไม่ตกใจกลัวกับเสียงรบกวนขณะทำความสะอาดอีกต่อไป

    Silent floor cleaner cleaning tiles next to children reading
    Changing the floor cleaner cleaning mode in the app

    ปรับโหมดทำความสะอาดให้เหมาะกับประเภทพื้นและคราบสกปรก

    เครื่องถูพื้นไฟฟ้าของคาร์เชอร์มีโหมดการทำงานที่หลากหลายเพื่อรองรับประเภทพื้นและระดับความสกปรกที่แตกต่างกัน

    Changing the 4 volt battery in the floor cleaner

    ระบบแบตเตอรี่แบบถอดเปลี่ยนได้ เพื่อการใช้งานที่ยาวนานไม่สะดุด

    มอบอิสระสูงสุดในการเคลื่อนที่และความคล่องตัว พร้อมขยายระยะเวลาการทำงานได้ตามต้องการด้วยแบตเตอรี่แบบถอดเปลี่ยนได้ Kärcher Battery Power 4 V สำหรับรุ่น FC 4-4 และ FC 2-4 มั่นใจได้ในความทนทานและพลังที่สม่ำเสมอด้วยเซลล์ลิเธียมไอออน (Lithium-ion) คุณภาพสูง นอกจากนี้ แบตเตอรี่แบบถอดเปลี่ยนได้นี้ยังสามารถนำไปใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆ ในซีรีส์ Kärcher Battery Power 4 V ได้ทุกรุ่น

    FC 2 4 Living room

    ขจัดแบคทีเรียได้ถึง 99.9%

    การทำความสะอาดอย่างละเอียดด้วยไม้ถูพื้นไฟฟ้าจากคาร์เชอร์ ช่วยขจัดแบคทีเรียในครัวเรือนทั่วไปได้ถึง 99.9% จากพื้นแข็งทุกประเภทในบ้าน****

    Floor cleaner with self-cleaning function

    การทำความสะอาดพื้นโดยไม่ต้องออกแรง

    ไม่ต้องขัดพื้นด้วยมืออีกต่อไป ไม่ต้องปวดหัวกับการบิดผ้าถูพื้นอีก เพราะคราบสกปรกจะถูกขจัดออกจากลูกกลิ้งอย่างต่อเนื่องด้วยฟังก์ชันการทำความสะอาดตัวเอง ไม่ต้องลากถังน้ำไปมาอีกแล้ว เพราะถังน้ำสะอาดและน้ำสกปรกแยกออกจากกันและสามารถถอดออกได้ง่าย

    Floor cleaner for stone, tiles, parquet, laminate, vinyl

    เหมาะสำหรับพื้นแข็งทุกประเภท

    ความชื้นที่เหลือบนพื้นต่ำมาก ทำให้ไม้ถูพื้นไฟฟ้า คาร์เชอร์ เหมาะสำหรับพื้นแข็งทุกชนิด (หิน, กระเบื้อง, พื้นไม้, ลามิเนต, ไวนิล) พื้นสามารถใช้งานได้ทันทีหลังทำความสะอาด การดูแลพื้นอย่างสมบูรณ์แบบควบคู่กับน้ำยาทำความสะอาดและผลิตภัณฑ์ดูแลจากคาร์เชอร์

    Floor cleaner for edge cleaning

    การทำความสะอาดขอบพื้นอย่างสมบูรณ์แบบ

    การขับเคลื่อนลูกกลิ้งกลางในรุ่น FC 8, FC 7, และ FC 4-4 ช่วยให้การทำความสะอาดมุมและขอบพื้นได้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม

    Floor cleaner with washable rollers

    ลูกกลิ้งที่ถอดและทำความสะอาดได้

    ลูกกลิ้งทำความสะอาดคุณภาพสูงสามารถถอดออกและติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็ว นอกจากนี้ยังสามารถนำไปซักในเครื่องได้ที่อุณหภูมิสูงสุด 60 °C

    Floor cleaner with fresh water tank

    ประหยัดน้ำได้ถึง 93%*

    เมื่อเทียบกับการทำความสะอาดด้วยม็อบและถังน้ำแบบดั้งเดิม***

    Standalone floor cleaner

    ตั้งได้เอง

    เหมาะสุด ๆ สำหรับการพักระหว่างทำความสะอาด – ไม้ถูพื้นไฟฟ้าของคาร์เชอร์สามารถตั้งอยู่ได้เองโดยไม่ต้องพิง

    Floor Cleaner pioneer

    ผู้นำด้านนวัตกรรมเครื่องถูพื้นไฟฟ้า

    ด้วยเทคโนโลยีการเช็ดถูที่ได้รับสิทธิบัตร คาร์เชอร์ เป็นหนึ่งในแบรนด์แรกของโลกที่เปิดตัวอุปกรณ์ทำความสะอาดแบบ 2-in-1 (ที่สามารถเก็บกวาดเศษสกปรกชิ้นใหญ่และถูพื้นได้ในขั้นตอนเดียว) ซึ่งถือเป็นการสร้างบรรทัดฐานใหม่และก่อกำเนิดกลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ขึ้นเป็นครั้งแรก

    ปลุกความ "ว้าว" ให้พื้นที่ของคุณอีกครั้ง

    แม้พื้นบ้านจะแข็งและขจัดคราบยากแค่ไหน แต่ไม่ได้หมายความว่าการทำความสะอาดจะต้องยากตามไปด้วย! เครื่องถูพื้นไฟฟ้าจาก คาร์เชอร์ ช่วยให้ทุกพื้นผิวสะอาดหมดจดได้อย่างง่ายดาย โดยมีให้เลือกทั้งแบบ All-in-one ที่รวบรวมทุกฟังก์ชันไว้ในหนึ่งเดียว หรือรุ่นไร้สายน้ำหนักเบาที่มอบความคล่องตัวสูงสุด

    The FC 7 Cordless floor cleaner removes all types of dry and wet everyday dirt

    FC 7 CORDLESS

    ประสิทธิภาพการทำความสะอาดพื้นที่ประมาณ 175 ตารางเมตร ต่อการชาร์จ 1 ครั้ง

    • ขจัดคราบสกปรกทั้งแบบแห้งและเปียกในชีวิตประจำวัน
    • เช็ดพื้น + เก็บฝุ่น + เก็บคราบสกปรกใหญ่
    • ระยะเวลาใช้งานแบตเตอรี่ประมาณ 45 นาที
    • เหมาะสำหรับพื้นแข็งทุกชนิด + 2 โหมดทำความสะอาด + โหมดเพิ่มพลัง
    • การทำความสะอาดมุมและขอบพื้นอย่างสมบูรณ์แบบ
    • ประกอบด้วยลูกกลิ้ง 4 ชิ้น + น้ำยาทำความสะอาดพื้นอเนกประสงค์ 1 ขวด
    • ทำงานได้ราบรื่นเป็นพิเศษด้วยลูกกลิ้งหมุนสวนทาง
    • เทคโนโลยีขับเคลื่อนด้วยลูกกลิ้ง 4 ตัว
    • โหมดทำความสะอาดตัวเองด้วยการหมุนลูกกลิ้ง 400 รอบต่อนาที
    FC 4-4 floor cleaner

    FC 4-4 BATTERY SET

    ประสิทธิภาพการทำความสะอาดพื้นที่ประมาณ 90 ตารางเมตร ต่อการชาร์จ 1 ครั้ง

    • ขจัดคราบสกปรกทั้งแบบแห้งและเปียกในชีวิตประจำวัน
    • เช็ดพื้น + เก็บฝุ่น + เก็บคราบสกปรกใหญ่
    • ระยะเวลาใช้งานสูงสุด 30 นาทีต่อการชาร์จแบตเตอรี่
    • เหมาะสำหรับพื้นแข็งทุกชนิด + 2 โหมดทำความสะอาด
    • การทำความสะอาดมุมและขอบพื้นอย่างสมบูรณ์แบบ
    • ประกอบด้วยลูกกลิ้ง 2 ชิ้น + น้ำยาทำความสะอาดพื้นอเนกประสงค์ 1 ขวด
    • รวมแบตเตอรี่ 4 V ถอดเปลี่ยนได้ 2 ก้อน
    • โหมดทำความสะอาดตัวเองด้วยการหมุนลูกกลิ้ง 400 รอบต่อนาที
    FC 2-4 floor cleaner

    FC 2-4 BATTERY SET

    ประสิทธิภาพการทำความสะอาดพื้นที่ประมาณ 70 ตารางเมตร ต่อการชาร์จ 1 ครั้ง

    • ขจัดคราบสกปรกทั้งแบบแห้งและเปียกในชีวิตประจำวัน
    • เช็ดพื้น + เก็บฝุ่น + เก็บคราบสกปรกใหญ่
    • ระยะเวลาใช้งานสูงสุด 20 นาทีต่อการชาร์จแบตเตอรี่
    • เหมาะสำหรับพื้นแข็งทุกชนิด
    • การทำความสะอาดมุมและขอบพื้นอย่างมีประสิทธิภาพ
    • ประกอบด้วยลูกกลิ้ง 1 ชิ้น + น้ำยาทำความสะอาดพื้นอเนกประสงค์ 1 ขวด + แบตเตอรี่ 4 V ถอดเปลี่ยนได้

    ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและอุปกรณ์เสริม

    ด้วยชุดอุปกรณ์เสริมที่มีให้เลือกหลากหลายสำหรับเครื่องถูพื้นไฟฟ้าจาก คาร์เชอร์ คุณจึงสามารถเลือกการทำความสะอาดและการดูแลรักษาที่เหมาะสมกับพื้นผิวของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบ เช่น ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นอเนกประสงค์ ที่เหมาะสำหรับพื้นแข็งทุกประเภท หรือผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดสูตรพิเศษสำหรับไม้และหิน ที่ช่วยบำรุงและปกป้องพื้นผิวเหล่านั้นเพิ่มเติม นอกจากนี้ ยังมีลูกกลิ้งสำหรับพื้นหินโดยเฉพาะ ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับพื้นผิวที่ทนทาน เช่น หินธรรมชาติและกระเบื้องเซรามิก

    คำถามที่พบบ่อย

    คำถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

    คำถามเกี่ยวกับการใช้งาน

    การบำรุงรักษา

    การแก้ไขปัญหา

    * ไม้ถูพื้นไฟฟ้าคาร์เชอร์ให้ประสิทธิภาพการทำความสะอาดดีกว่าไม้ม็อบถูพื้นทั่วไปถึง 20% (จากการทดสอบในหมวดหมู่การเช็ดถู) โดยอ้างอิงจากค่าเฉลี่ยของประสิทธิภาพการทำความสะอาด การจัดเก็บสิ่งสกปรก และการทำความสะอาดตามขอบและมุมพื้น

    ** ไม้ถูพื้นไฟฟ้าคาร์เชอร์ช่วยลดระยะเวลาในการทำงานบ้านของคุณลงได้ถึงครึ่งหนึ่ง เนื่องจากสามารถกำจัดสิ่งสกปรกทั่วไปบนพื้นแข็งได้ในขั้นตอนเดียว โดยไม่จำเป็นต้องดูดฝุ่นก่อนถูพื้น

    *** เมื่อทำความสะอาดพื้นที่ขนาด 60 ตารางเมตร ไม้ถูพื้นไฟฟ้าคาร์เชอร์ใช้น้ำน้อยกว่าถึง 93% เมื่อเทียบกับการใช้ไม้ม็อบและถังน้ำทั่วไปที่บรรจุน้ำ 5 ลิตร

    **** กำจัดแบคทีเรียได้สูงสุด 99.9%: เมื่อใช้งานบนพื้นผิวสัมผัสโดยตรง สามารถกำจัดแบคทีเรียทั่วไปในครัวเรือนบนพื้นแข็งผิวเรียบได้ถึง 99.9% (ทดสอบกับเชื้อ: Enterococcus hirae) อ้างอิงตามมาตรฐานการทดสอบ 4-field test (ตามเกณฑ์ DIN EN 16615:2015-06)

    ผลการทดสอบแยกตามรุ่น: FC 7 และ FC 8: 99.9% | FC 2-4 และ FC 4-4: 99%