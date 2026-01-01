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    แผ่นรีดน้ำสำหรับเช็ดกระจก | Kärcher

    Two black rubber strips with embossed text, positioned diagonally on a white background.

    แผ่นรีดน้ำสำหรับเช็ดกระจก

    หมายเลขสั่งซื้อ: 2.633-128.0

    ใช้สำหรับเปลี่ยนแผ่นรีดน้ำ WV 1 Plus เพื่อความสะอาดปราศจากหยอดน้ำบนพื้นผิวกระจก โดยไม่ทิ้งคราบ