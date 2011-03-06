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    Kärcher sandblasting kit with hose, two black nozzles, and protective goggles on a white background.

    ชุดพ่นทรายและพ่นทราย

    หมายเลขสั่งซื้อ: 2.638-792.0

    ชุดพ่นทรายและงานพ่นแบบเปียกเพื่อกำจัดสนิมสีและสิ่งสกปรกที่ติดแน่นโดยใช้สารกัดกร่อนคาร์เชอร์