Fast shipping
Many payment options
Secure payment
ประเทศ: ไทย
Fast shipping
Many payment options
Secure payment
หมายเลขสั่งซื้อ: 2.640-729.0ชุดเปลี่ยนโอริงเพื่อให้ง่ายต่อการเปลี่ยนโอริงและปลั๊กนิรภัยบนอุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องซักผ้าความดัน
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
17 x 17 x 13
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
0.007
สี
สีดำ
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
0.025
ผู้ผลิต: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
โทร: +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
อีเมล: info@karcher.com
ข้อมูลสินค้า