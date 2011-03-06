ติดต่อเราเพื่อปรึกษา

    Assorted black and red O-rings and four yellow Kärcher nozzles arranged on a white background.

    ชุดโอริง

    หมายเลขสั่งซื้อ: 2.640-729.0

    ชุดเปลี่ยนโอริงเพื่อให้ง่ายต่อการเปลี่ยนโอริงและปลั๊กนิรภัยบนอุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องซักผ้าความดัน