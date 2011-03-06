ชุดอุปกรณ์เสริมสำหรับทำความสะอาดมอเตอร์ไซค์และจักรยาน

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หมายเลขสั่งซื้อ: 2.643-551.0ทำความสะอาดและดูแลเพื่อความสมบูรณ์แบบ! ชุดอุปกรณ์เสริมสำหรับรถมอเตอร์ไซด์และการทำความสะอาดจักรยานประกอบด้วยแปรงล้างล้อ 1 ล้อแปรงล้างสากล 1 อันแชมพูล้างรถ 3 ลิตร 1 และ 3 VPS 160 S
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
422 x 105 x 220
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
1.691
สี
สีดำ
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
2.063
ผู้ผลิต: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
โทร: +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
อีเมล: info@karcher.com
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