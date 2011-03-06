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    Kärcher car shampoo bottle, wheel brush, white bristle brush, and nozzle attachment on white background.

    ชุดอุปกรณ์เสริมสำหรับทำความสะอาดมอเตอร์ไซค์และจักรยาน

    หมายเลขสั่งซื้อ: 2.643-551.0

    ทำความสะอาดและดูแลเพื่อความสมบูรณ์แบบ! ชุดอุปกรณ์เสริมสำหรับรถมอเตอร์ไซด์และการทำความสะอาดจักรยานประกอบด้วยแปรงล้างล้อ 1 ล้อแปรงล้างสากล 1 อันแชมพูล้างรถ 3 ลิตร 1 และ 3 VPS 160 S