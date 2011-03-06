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    Kärcher cleaning kit with stone and wood cleaners, yellow brush head, and two metal extension tubes.

    ชุดอุปกรณ์ทำความสะอาดไม้

    หมายเลขสั่งซื้อ: 2.643-553.0

    ชุดอุปกรณ์เสริมสำหรับทำความสะอาดไม้ ด้วย Power scrubber PS 40, Wood Cleaner 3-in-1 และเจ็ทโฟม Clean 'FJ 10 C Connect' n ' เหมาะสำหรับทำความสะอาดและบำรุงรักษาพื้นผิวไม้และหิน