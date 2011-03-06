ชุดอุปกรณ์ทำความสะอาดไม้

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หมายเลขสั่งซื้อ: 2.643-553.0ชุดอุปกรณ์เสริมสำหรับทำความสะอาดไม้ ด้วย Power scrubber PS 40, Wood Cleaner 3-in-1 และเจ็ทโฟม Clean 'FJ 10 C Connect' n ' เหมาะสำหรับทำความสะอาดและบำรุงรักษาพื้นผิวไม้และหิน
สี
สีเทา แอนทราไซต์
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
3.31
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
4.261
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
744 x 303 x 759
ผู้ผลิต: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
โทร: +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
อีเมล: info@karcher.com
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