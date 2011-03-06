หัวดูดสูญญากาศแบบเปียกและแบบแห้งแบบสลับได้พร้อมหัวหยุดจอดในตัว

Fast shipping
Many payment options
Secure payment
ประเทศ: ไทย
Fast shipping
Many payment options
Secure payment
หมายเลขสั่งซื้อ: 2.863-000.0หัวฉีดสูญญากาศแบบเปียกและแห้งแบบสลับได้เพื่อการดูดสิ่งสกปรกที่สมบูรณ์แบบ ปรับให้เข้ากับสิ่งสกปรกเปียกหรือแห้งโดยง่ายด้วยสวิตช์เท้า สำหรับเครื่องดูดฝุ่นอเนกประสงค์Kärcher Home & Garden
ปริมาณ (ชิ้นส่วน)
1
ความกว้าง มาตรฐาน (มม.)
35
สี
สีดำ
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
0.329
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
0.461
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
260 x 70 x 124
พื้นที่การใช้งาน