ติดต่อเราเพื่อปรึกษา

    Kärcher vacuum cleaner floor nozzle with bristles, black, angled view.

    หัวดูดสูญญากาศแบบเปียกและแบบแห้งแบบสลับได้พร้อมหัวหยุดจอดในตัว

    หมายเลขสั่งซื้อ: 2.863-000.0

    หัวฉีดสูญญากาศแบบเปียกและแห้งแบบสลับได้เพื่อการดูดสิ่งสกปรกที่สมบูรณ์แบบ ปรับให้เข้ากับสิ่งสกปรกเปียกหรือแห้งโดยง่ายด้วยสวิตช์เท้า สำหรับเครื่องดูดฝุ่นอเนกประสงค์Kärcher Home & Garden