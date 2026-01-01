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    ตลับขจัดตะกรัน | Kärcher

    Kärcher water filter cartridge with a black cap, standing upright on a white background.

    ตลับขจัดตะกรัน

    หมายเลขสั่งซื้อ: 2.863-018.0

    การขจัดคราบตะกรันอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพของเครื่องทำความสะอาดไอน้ำKärcher SC 3 EasyFix สิ่งที่คุณต้องทำคือใส่คาร์ทริดจ์เสร็จแล้ว