ติดต่อเราเพื่อปรึกษา

    ที่ปาดกระจกสำหรับเครื่องทำความสะอาดระบบไอน้ำ | Kärcher

    Kärcher window vac attachment with a black handle and grey squeegee blade, isolated on a white background.

    ที่ปาดกระจกสำหรับเครื่องทำความสะอาดระบบไอน้ำ

    หมายเลขสั่งซื้อ: 2.863-025.0

    เครื่องมือทำความสะอาดกระจกหน้าต่าง หรือกระจกอย่างละเอียดโดยใช้ร่วมกับเครื่องทำความสะอาดระบบไอน้ำ