ที่ปาดกระจกสำหรับเครื่องทำความสะอาดระบบไอน้ำ | Kärcher

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หมายเลขสั่งซื้อ: 2.863-025.0เครื่องมือทำความสะอาดกระจกหน้าต่าง หรือกระจกอย่างละเอียดโดยใช้ร่วมกับเครื่องทำความสะอาดระบบไอน้ำ
สี
สีดำ
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
0.084
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
0.164
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
255 x 43 x 130
ผู้ผลิต: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
โทร: +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
อีเมล: info@karcher.com
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