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    ชุดแปรงกลมขนแปรงทองเหลือง | Kärcher

    Three Kärcher brass brushes with black plastic bases arranged diagonally on a white background.

    ชุดแปรงกลมขนแปรงทองเหลือง

    หมายเลขสั่งซื้อ: 2.863-061.0

    ชุดแปรงกลมที่มีขนแปรงทองเหลืองสำหรับขจัดสิ่งสกปรกที่ฝังแน่นและฝังแน่น เหมาะสำหรับพื้นผิวที่บอบบาง