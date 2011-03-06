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    Black Kärcher vacuum cleaner hose with connectors on a white background.

    ชุดสูญญากาศสำหรับเครื่องมือไฟฟ้า

    หมายเลขสั่งซื้อ: 2.863-112.0

    ท่อดูดที่ยืดหยุ่นได้ (1 ม.) รวมถึงอะแดปเตอร์สำหรับเชื่อมต่อกับช่องระบายอากาศของเครื่องมือไฟฟ้า (เช่นจิ๊กซอว์, เครื่องบด, การฝึกซ้อม, เครื่องบิน, เครื่องบิน ฯลฯ ) สำหรับ DIY ที่ปราศจากสิ่งสกปรก