ชุดสูญญากาศสำหรับเครื่องมือไฟฟ้า

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หมายเลขสั่งซื้อ: 2.863-112.0ท่อดูดที่ยืดหยุ่นได้ (1 ม.) รวมถึงอะแดปเตอร์สำหรับเชื่อมต่อกับช่องระบายอากาศของเครื่องมือไฟฟ้า (เช่นจิ๊กซอว์, เครื่องบด, การฝึกซ้อม, เครื่องบิน, เครื่องบิน ฯลฯ ) สำหรับ DIY ที่ปราศจากสิ่งสกปรก
ปริมาณ (-part)
2
ความกว้าง มาตรฐาน (มม.)
35
สี
สีดำ
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
0.14
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
0.216
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
1220 x 41 x 41
พื้นที่การใช้งาน