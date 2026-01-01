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    แปรงไอน้ำเทอร์โบ | Kärcher

    Black Kärcher steam cleaner nozzle with bristle brush attachment, angled design, isolated on white background.

    แปรงไอน้ำเทอร์โบ

    หมายเลขสั่งซื้อ: 2.863-159.0

    แปรงเทอร์โบไอน้ำสำหรับทำความสะอาดได้อย่างง่ายดายในครึ่งเวลา การทำความสะอาดที่ทรงพลังนั้นขัดความต้องการการขัดถู ประหยัดเวลาจริง