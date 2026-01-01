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    ชุดกรอง | Kärcher

    Round vacuum cleaner filter with black frame and white pleated surface, labelled "UP," next to a white mesh cover.

    ชุดกรอง

    หมายเลขสั่งซื้อ: 2.863-312.0

    อนุภาคขนาดเล็กที่สุด สปอร์ของเชื้อรา แบคทีเรีย และสารก่อภูมิแพ้ 99.5% เช่น มูลไรหรือละอองเกสร กำจัดได้อย่างน่าเชื่อถือจากอากาศเสียด้วยแผ่นกรองประสิทธิภาพสูง EPA 12 ของเรา