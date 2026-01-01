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    เครื่องมือช่าง | Kärcher

    Black Kärcher brush attachment with dense bristles, angled view, isolated on a white background.

    เครื่องมือช่าง

    หมายเลขสั่งซื้อ: 2.884-280.0

    เครื่องมือมือพร้อมแปรงเพิ่มเติมสำหรับทำความสะอาดพื้นที่ขนาดเล็กเช่นห้องอาบน้ำฝักบัว, กระเบื้องบุผนัง ฯลฯ เหมาะสำหรับการใช้งานที่มีหรือไม่มีฝาปิด