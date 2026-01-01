ชุดโอริง | Kärcher

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หมายเลขสั่งซื้อ: 2.884-312.0ชุดเปลี่ยนโอริงสำหรับเปลี่ยนโอริงสำหรับอุปกรณ์เสริมเครื่องทำความสะอาดไอน้ำที่หลากหลาย
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
200 x 125 x 30
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
0.019
สี
สีดำ
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
0.036
ผู้ผลิต: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
โทร: +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
อีเมล: info@karcher.com
ข้อมูลสินค้า