ผ้าคลุมโต๊ะรีดผ้า | Kärcher

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หมายเลขสั่งซื้อ: 2.884-969.0ที่รองรีดผ้าฝ้ายและวัสดุโฟมเพื่อการซึมผ่านของอากาศที่ดีขึ้นและการซึมผ่านของไอน้ำของผ้า แผ่นปิดที่เหมาะสำหรับการรีดผ้าชั้นหนึ่ง
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
1200 x 380 x 5
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
0.14
สี
สีขาว
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
2.9
ผู้ผลิต: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
โทร: +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
อีเมล: info@karcher.com
ข้อมูลสินค้า