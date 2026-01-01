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    ผ้าคลุมโต๊ะรีดผ้า | Kärcher

    Folded grey ironing board cover with triangular pattern and yellow edges.

    ผ้าคลุมโต๊ะรีดผ้า

    หมายเลขสั่งซื้อ: 2.884-969.0

    ที่รองรีดผ้าฝ้ายและวัสดุโฟมเพื่อการซึมผ่านของอากาศที่ดีขึ้นและการซึมผ่านของไอน้ำของผ้า แผ่นปิดที่เหมาะสำหรับการรีดผ้าชั้นหนึ่ง