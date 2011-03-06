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    Kärcher upholstery nozzle attachment with transparent and black components, isolated on a white background.

    หัวซักพรมขนาดเล็ก

    หมายเลขสั่งซื้อ: 2.885-018.0

    หัวฉีดมือถือสำหรับเครื่องดูดฝุ่นเปียก เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำความสะอาดเบาะและที่นั่งในรถ