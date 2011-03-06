ชุดทำความสะอาดท่อ PC 15

Fast shipping
Many payment options
Secure payment
ประเทศ: ไทย
Fast shipping
Many payment options
Secure payment
หมายเลขสั่งซื้อ: 2.637-767.0ชุดทำความสะอาดท่อที่มีท่อยาว 15 เมตรสำหรับการล้างสิ่งอุดตันในท่อท่อระบายน้ำและท่อระบายน้ำ
ความยาว (ม.)
15
สี
สีดำ
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
1.164
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
1.411
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
250 x 250 x 80
ผู้ผลิต: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
โทร: +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
อีเมล: info@karcher.com
คู่มือการใช้งาน
พื้นที่การใช้งาน