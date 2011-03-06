ติดต่อเราเพื่อปรึกษา

    Coiled Kärcher high-pressure hose with brass fittings on a white background.

    ชุดทำความสะอาดท่อ PC 15

    หมายเลขสั่งซื้อ: 2.637-767.0

    ชุดทำความสะอาดท่อที่มีท่อยาว 15 เมตรสำหรับการล้างสิ่งอุดตันในท่อท่อระบายน้ำและท่อระบายน้ำ
    สำหรับปืนไกปืนก่อนปี 2010 (ปืน M, 96, 97): จำเป็นต้องใช้ตัวแปลง M (2.643-950.0)