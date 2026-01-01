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    Point jet nozzle | Kärcher

    Black Kärcher steam cleaner nozzle on a white background.

    Point jet nozzle

    หมายเลขสั่งซื้อ: 2.884-281.0

    เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำความสะอาดในรอยแยกมุมขอบและพื้นที่ที่เข้าถึงยาก เมื่อใช้ร่วมกับแปรงปัดกลมแอปพลิเคชั่นมีมากมาย