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    Power Brush | Kärcher

    Kärcher vacuum cleaner head with black and silver design, featuring visible bristles underneath.

    Power Brush

    หมายเลขสั่งซื้อ: 2.863-290.0

    หัวดูดรองที่นอนช่วยให้ทำความสะอาดที่นอนได้อย่างถูกสุขอนามัยและร่องในและรอบ ๆ พื้นที่นอนของคุณ