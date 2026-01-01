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    Power nozzle set | Kärcher

    Yellow Kärcher nozzle and black extension wand on white background.

    Power nozzle set

    หมายเลขสั่งซื้อ: 2.863-263.0

    ชุดหัวฉีดอุปกรณ์เสริม ประกอบด้วยชุดหัวฉีด ชิ้นส่วนอุปกรณ์เสริม สำหรับการทำความสะอาดตามซอก หรือ มุม