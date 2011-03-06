สายยางพร้อมโรล Premium Hose Reel HR 7.320 Kit 1.2"

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หมายเลขสั่งซื้อ: 2.645-223.0สายยางพร้อมโรล รุ่น Premium Hose Reel HR 7.320 Kit 1.2" สำหรับการจัดเก็บสายยางและอุปกรณ์ทำสวนที่ประหยัดพื้นที่ ด้วยกล่องเก็บอุปกรณ์ที่ถอดออกได้ ทำให้สามารถจัดเก็บหัวฉีด ปืนฉีด และกระบอกฉีดน้ำได้
แรงดันทำความสะอาด (บาร์)
2
สี
สีดำ
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
5.47
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
7.33
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
290 x 460 x 510
สิ่งที่จะได้รับภายในกล่อง
ชุดอุปกรณ์
พื้นที่การใช้งาน