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    Kärcher hose reel with yellow hose, mounted on a black portable frame with handle and crank.

    สายยางพร้อมโรล Premium Hose Reel HR 7.320 Kit 1.2"

    หมายเลขสั่งซื้อ: 2.645-223.0

    สายยางพร้อมโรล รุ่น Premium Hose Reel HR 7.320 Kit 1.2" สำหรับการจัดเก็บสายยางและอุปกรณ์ทำสวนที่ประหยัดพื้นที่ ด้วยกล่องเก็บอุปกรณ์ที่ถอดออกได้ ทำให้สามารถจัดเก็บหัวฉีด ปืนฉีด และกระบอกฉีดน้ำได้
    เมื่อเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์เหล่านี้กับเครือข่ายน้ำดื่มคุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของ EN 1717 หากจำเป็นให้สอบถามผู้เชี่ยวชาญด้านสุขอนามัยของคุณ