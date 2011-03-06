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จำความรู้สึกตอนคุณได้รถคันใหม่ที่คุณขับไปบนท้องถนนได้ไหม? เมื่อเฟอร์นิเจอร์ในสวนของคุณกระทบกับแสงแรกของวัน และพื้นที่ในสวนของคุณที่ปราศจากตะไคร่น้ำมาเกาะ? นั่นมันช่างเป็นช่วงเวลาที่ WOW! แต่ฝุ่นและสิ่งสกปรกก็ไม่สามารถควบคุมได้ เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงของคาร์เชอร์จะช่วยให้คุณเอาความสดใสกลับคืนมา – สู้กับสิ่งสกปรกด้วยพลังความแรงของเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงและให้คุณรู้สึกสนุกในการทำความสะอาดทุกครั้ง เปลี่ยนงานสกปรกให้เป็นความสุขที่แท้จริง พร้อมเอาความ WOW! กลับคืนมา
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงของคาร์เชอร์คือมาตรฐานที่คุณไว้วางใจได้เสมอ แต่เรายังมีทางเลือกที่หลากหลายยิ่งกว่า ไม่ว่าจะเป็นรุ่นดีไซน์กะทัดรัดพิเศษ หรือรุ่นน้ำหนักเบาแบบไร้สายที่เน้นความคล่องตัว ทุกผลิตภัณฑ์ถูกออกแบบอย่างพิถีพิถันเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่าง และพร้อมเป็นโซลูชันการทำความสะอาดที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณ
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงที่มีเทคโนโลยีสูงเหล่านี้สามารถจัดการกับทุกสิ่งได้ ด้วยแอป Home & Garden ที่เชื่อมต่อผ่านบลูทูธ และรายละเอียดอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น Smart Control trigger gun และท่อสเปรย์ 3-in-1 multi-jet
การทำความสะอาดที่ง่ายดายและมีประสิทธิภาพ ที่คุณไม่เคยรู้สึกอย่างนี้มาก่อน ด้วยปริมาณความแรงที่เหมาะสม การสนับสนุนที่ได้รับจากแอป Home & Garden และอุปกรณ์อันทรงพลัง เช่น Power Control Trigger Gun พร้อมจอแสดงผล หรือท่อสเปรย์ Vario Power
ทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อความสะอาด ครบครันด้วยฟังก์ชันที่ใช้งานง่าย, พลังทำความสะอาดที่เพียงพอสำหรับทุกงานที่หลากหลาย และตัวเลือกการจัดเก็บอุปกรณ์เสริมอย่างชาญฉลาดภายในตัวเครื่อง เพื่อให้พร้อมใช้งานได้ทันที
หากคุณกำลังมองหาความกะทัดรัดและพกพาสะดวก นี่คือตัวช่วยที่ตอบโจทย์คุณที่สุด ด้วยดีไซน์ที่ใช้พื้นที่น้อยมาก เก็บง่าย และพร้อมหยิบมาใช้งานได้อย่างรวดเร็วเสมอ มาพร้อมระบบจัดเก็บสายยางในตัวที่ชาญฉลาด เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในทุกครั้งหลังใช้งาน
สำหรับงานทำความสะอาดเล็ก ๆ น้อย ๆ ทุกที่ที่ไม่มีปลั๊กไฟอยู่ใกล้ ๆ ด้วยอุปกรณ์ไร้สาย สะดวก และคล่องตัว และสามารถเร่งความแรงได้เล็กน้อยเมื่อคุณต้องการ
ด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงที่เชื่อมต่อกับแอปเครื่องแรกที่เคยมีมา ตอนนี้คุณได้มาเป็นส่วนหนึ่งกับเรา ควบคุมกลุ่มผลิตภัณฑ์ Kärcher Smart Control ได้โดยตรงจากสมาร์ทโฟนของคุณ และด้วยที่ปรึกษาด้านการใช้งานส่วนตัวเพียงปลายนิ้วสัมผัส คุณจะได้สำรวจแรงดันน้ำที่เหมาะสมสำหรับทุกสิ่งที่คุณคิดจะทำความสะอาดและอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ ที่จะช่วยให้ผลลัพธ์การทำความสะอาดที่ดียิ่งขึ้น
คาร์เชอร์มีการทำความสะอาดด้วยแรงดันสูง เราภูมิใจเป็นอย่างยิ่งกับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง Smart Control ของเรา ตั้งแต่การเชื่อมต่อและการควบคุมแอปแบบอัจฉริยะ ไปจนถึงปืนฉีดและหัวฉีดสเปรย์แบบมัลติเจ็ท 3-in-1 ในอุปกรณ์ Kärcher มีการพัฒนาเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงจากประสบการณ์หลายปีของเรา
ผลิตภัณฑ์ Smart Control รวมถึงอุปกรณ์ของเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง รุ่น K 5 และ K 7
Smart Control trigger gun สามารถปรับระดับแรงดันและปริมาณผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดได้หลายระดับ พร้อมรองรับการเชื่อมต่อ Bluetooth กับสมาร์ทโฟนเพื่อการตั้งค่าที่แม่นยำ
สลับโหมดการฉีดได้ 3 รูปแบบอย่างง่ายดายโดยไม่ต้องเปลี่ยนท่อฉีด ด้วยหัวฉีด 3-in-1 Multi Jet
ด้วยระบบช่องสอดสายยางผ่านตัวเครื่อง ช่วยให้ลากสายได้ลื่นไหลและตัวเครื่องไม่ล้ม
ป้องกันเครื่องพลิกคว่ำ พร้อมด้ามจับที่สองช่วยให้ยกและเคลื่อนย้ายขึ้นที่สูงได้ง่ายขึ้น
ย้ายสะดวกและใช้พื้นที่ในการเก็บน้อย
ช่วยให้การใช้งานผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดของคาร์เชอร์กลายเป็นเรื่องง่าย
เพิ่มความเป็นระเบียบ ด้วยการม้วนเก็บสายแรงดันสูงได้อย่างรวดเร็วด้วยล้อเก็บสายยางในตัว
สายแรงดันสูงรุ่น PremiumFlex ที่มีความยืดหยุ่นเป็นพิเศษ เพื่อความคล่องตัวสูงสุดในการทำงาน
ส่วน 'Discover' ในแอป Home & Garden มอบคำแนะนำและเคล็ดลับการใช้งานที่ใช้ได้จริงสำหรับทุกสถานการณ์ เช่น การเลือกระดับแรงดันที่เหมาะสมที่สุดสำหรับวัตถุที่คุณต้องการทำความสะอาด พร้อมส่งค่าการตั้งค่าที่ถูกต้องไปยังตัวเครื่องโดยอัตโนมัติ
อุปกรณ์ Smart Control มีโหมดบูสต์เพื่อเพิ่มพลัง แค่ใช้แรงดันที่มากขึ้นเป็นเวลา 30 วินาที สิ่งสกปรกฝังแน่นจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป โหมดบูสต์สามารถเปิดใช้งานได้ทางปืนฉีดหรือแอปพลิเคชัน
ด้วยรายละเอียดของอุปกรณ์ Smart Control เช่น ปืนฉีด Smart Control หัวฉีดพ่นแบบ 3-in-1 Multi Jet และระบบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด Plug 'n' Clean ไม่ว่างานทำความสะอาดจะท้าทายแค่ไหน ก็พร้อมเผชิญหน้าได้อย่างใจเย็น
เมื่อทำความสะอาด คุณต้องมีเทคโนโลยีที่เหมาะสม และนั่นคือ Power Control ให้ได้ ขุมพลังเต็มพิกัด เคล็ดลับต่าง ๆ และอุปกรณ์เสริมทรงพลัง เช่น Power Control Trigger Gun ซึ่งแสดงแรงดันที่ตั้งไว้บนหน้าจอโดยตรง และสามารถสลับจากโหมดแรงดันเป็นโหมดล้างได้อย่างง่ายดาย หรือแอพบ้านและสวนที่แสดงให้คุณเห็นว่าเทคโนโลยี ที่จะทำให้เครื่องฉีดน้ำแรงดันของคุณฉีดน้ำได้อย่างอ่อนโยนและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รายละเอียดอุปกรณ์อื่น ๆ ได้แก่ ระบบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด Plug 'n' Clean เพื่อการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอย่างรวดเร็วและสะอาด ด้ามจับอะลูมิเนียมคุณภาพสูงแบบยืดหดได้เพื่อการขนย้ายที่สะดวกและประหยัดพื้นที่จัดเก็บ ระบบ Quick Connect สำหรับการเชื่อมต่อที่ง่ายดายและประหยัดเวลา และการถอดสายฉีดน้ำแรงดันสูงเข้าและออกจากอุปกรณ์และปืนฉีด ตลอดจนตำแหน่งสำหรับเก็บอุปกรณ์เสริมที่ง่ายต่อการใช้งาน
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง Power Control มีคุณสมบัติที่น่าประทับใจ การดึงดูดขยายให้เป็นสายจับเซนเซอร์ทำให้ง่ายและสะดวกในการขนส่งและเก็บเครื่อง เครื่องฉีดน้ำแรงดันขึ้นอยู่กับรุ่น มีวิธีการเพิ่มสารล้างต่าง ๆ โดยรวมถึงถังหรือระบบ Plug 'n' Clean น้ำในเครื่อง ตั้งแต่เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงรุ่น K 3 เป็นต้นไป ความดันที่ตั้งค่าไว้สามารถอ่านได้บนปืนฉีด ทำให้การทำความสะอาดอย่างอ่อนโยนและมีประสิทธิภาพง่ายขึ้นกว่าเดิม
ผลิตภัณฑ์ Smart Control รวมถึงอุปกรณ์ของเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงรุ่น K 2, K 3, K 4 และ K 5
ช่วยให้การเคลื่อนย้ายเป็นเรื่องง่าย และสามารถหดเก็บเข้าไปในตัวเครื่องได้ทันทีหลังใช้งาน
นวัตกรรมที่ช่วยประหยัดเวลา แค่ต่อสายและถอดสายแรงดันสูงเข้ากับตัวเครื่องและปืนฉีดได้ง่าย ๆ
การจัดเก็บอุปกรณ์เสริมอย่างปลอดภัยและเป็นระเบียบ (บริเวณด้านหลังของตัวเครื่อง)
ง่ายและไว ใช้งานเสร็จสามารถม้วนเก็บสายแรงดันสูงเข้ากับล้อเก็บสายยางบนตัวเครื่องได้โดยตรง
ถังน้ำยาในตัว ช่วยให้ใช้งานผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่วมกับการฉีดล้างทำได้ง่ายขึ้น
ช่องเว้าบริเวณด้านล่างของตัวเครื่อง ออกแบบมาเพื่อใช้เป็นด้ามจับที่สอง
ตัวเครื่องถูกออกแบบมาให้บังคับทิศทางและขนย้ายได้ง่ายด้วยล้อลาก
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงในกลุ่ม Standard ของคาร์เชอร์เน้นการใช้งานได้จริงและตอบโจทย์ได้ตรงจุด เช่นเดียวกับดีไซน์ที่ดูสะอาดตาและทันสมัย ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ครอบคลุมทุกความต้องการ ตั้งแต่รุ่นที่น้ำหนักเบา กะทัดรัดเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน ไปจนถึงรุ่นพลังสูงที่ใช้มอเตอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำ สำหรับงานหนักที่ต้องการความต่อเนื่อง ซึ่งหมายความว่าทุกคนสามารถสัมผัสประสบการณ์ความสะอาดที่น่าทึ่งระดับ 'WOW factor' ได้เหมือนกัน
ทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อการทำความสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพ: การใช้งานง่าย, พลังทำความสะอาดที่ครอบคลุม และระบบจัดเก็บอุปกรณ์เสริมที่ชาญฉลาดภายในตัวเครื่อง เพื่อให้ทุกอุปกรณ์พร้อมหยิบใช้งานได้ทันที
ออกแบบมาเพื่อให้หยิบจับใช้งานง่าย และมาพร้อมที่ม้วนเก็บสายยางที่ใช้งานได้จริง
เก็บสายไฟไว้ที่ด้านหลังของตัวเครื่องได้อย่างเป็นระเบียบ ไม่เกะกะ
ปืนฉีดถูกจัดวางให้หยิบใช้งานได้สะดวกและยึดติดกับตัวเครื่องเพื่อประหยัดพื้นที่
มาพร้อมกลไกในตัวที่ช่วยให้คุณใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่วมกับการล้างได้ง่ายและรวดเร็ว
บังคับทิศทางและขนย้ายได้ง่ายด้วยล้อลากขนาดใหญ่
ระบบการเชื่อมต่อที่รวดเร็ว ช่วยให้คุณต่อและถอดสายแรงดันสูงได้ง่าย ๆ
สามารถจัดเก็บทั้งสายยาง, ท่อฉีดสเปรย์, ปืนฉีด และสายไฟไว้บนตัวเครื่องได้โดยตรง
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงในซีรีส์ Classic ของคาร์เชอร์คือข้อพิสูจน์ว่า คุณไม่จำเป็นต้องมีขนาดใหญ่เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ พูดง่าย ๆ ก็คือ เครื่องรุ่นนี้ทำหน้าที่ของมันได้อย่างสมบูรณ์แบบ นั่นคือการทำความสะอาดที่ยอดเยี่ยม เพื่อให้มั่นใจในประสิทธิภาพ คาร์เชอร์จึงออกแบบอย่างชาญฉลาดและกะทัดรัดจนคุณสามารถพกพาไปได้ทุกที่ที่ต้องการไม่กินพื้นที่ ไม่ว่าจะใส่ไว้ในท้ายรถ หรือวางไว้บนชั้นเก็บของ และใช้งานง่าย สรุปสั้น ๆ คือ นี่คือเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงที่สมบูรณ์แบบสำหรับใครก็ตามที่ต้องการความเรียบง่ายแต่ทรงพลังในการฉีดล้าง
คืนความสะอาดให้ระเบียงบ้านหรือเปลี่ยนให้รถของคุณเงางามได้ในพริบตา ด้วยพลังและความแม่นยำที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของคาร์เชอร์ โดยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงของคาร์เชอร์ถูกออกแบบมาให้เคลื่อนย้ายสะดวก จัดเก็บง่าย และมีประสิทธิภาพในการทำความสะอาดที่ยอดเยี่ยม
กลุ่มผลิตภัณฑ์รุ่น Classic ครอบคลุมตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นไปจนถึงรุ่นทรงพลัง ได้แก่ K 2, K 3, K 4 และ K 5
สะดวกและประหยัดพื้นที่
ด้ามจับอะลูมิเนียมสามารถยืดออกเพิ่มความสะดวกในการเคลื่อนย้าย และหดเก็บได้เมื่อต้องการประหยัดพื้นที่
เพิ่มความสะดวกขึ้นด้วยการแขวนสายยางไว้ที่ฝาครอบด้านหน้า
สายดูดน้ำยาสำหรับการใช้งานคู่กับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด
ตัวเครื่องขนย้ายสะดวกด้วยล้อลากขนาดใหญ่ที่ลื่นไหลเป็นพิเศษ ทำงานร่วมกับด้ามจับยืดหดได้อย่างลงตัว
ช่วยให้การต่อและถอดสายแรงดันสูงทำได้รวดเร็วและง่ายดายเพียงไม่กี่วินาที
พลังสะอาดที่มาพร้อมความฉลาด: เข้าถึงเคล็ดลับผู้เชี่ยวชาญและคู่มือการใช้งานผ่านแอป Home & Garden ได้ทันที พร้อมระบบ Smart Control เชื่อมต่อ Bluetooth เพื่อปรับแรงดันน้ำให้เหมาะกับงานของคุณโดยอัตโนมัติ
ความสมบูรณ์แบบเกิดการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างตัวเครื่อง, อุปกรณ์เสริม และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด แม้แต่คราบฝังลึกที่ขจัดยากที่สุดก็ไม่สามารถต้านทานได้ การเลือกใช้อุปกรณ์เสริมที่เหมาะสม ช่วยเพิ่มความหลากหลายในการใช้งานให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ และช่วยให้การทำความสะอาดมีประสิทธิภาพ ประหยัดเวลา และสะดวกสบายมากขึ้น
คาร์เชอร์ขอเสนออุปกรณ์เสริมและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ครอบคลุมสามารถจัดการกับทุกปัญหาการทำความสะอาด ไม่ว่าจะเป็นงานที่เฉพาะทางแค่ไหน นอกจากนี้ อุปกรณ์เสริมจากคาร์เชอร์ยังสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงทุกรุ่นได้อย่างง่ายดาย ด้วยระบบเขี้ยวล็อกที่เรียบง่ายแต่แน่นหนา ช่วยให้คุณเปลี่ยนอุปกรณ์ได้ในไม่กี่วินาที
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากคาร์เชอร์มาพร้อมหลักการทำงาน 3-in-1 ที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ นอกจากมีประสิทธิ์ภาพแล้ว ยังช่วยดูแลพื้นผิวอย่างอ่อนโยนและให้การปกป้องที่เชื่อใจได้ ช่วยให้ผู้ใช้งานประหยัดทั้งเวลาและแรงกาย นอกจากนี้คาร์เชอร์ยังให้ความสำคัญกับความยั่งยืนยิ่งกว่าเดิม ด้วยการเลือกใช้วัตถุดิบหมุนเวียนจากธรรมชาติ รวมถึงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นการเสียบใช้งานโดยตรง (Plug ’n’ Clean), การเติมลงในถังน้ำยา หรือการใช้งานผ่านสายดูด ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดสามารถการใช้งานร่วมกับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงจากคาร์เชอร์ทุกรุ่น
ค้นหาผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่เหมาะกับงานของคุณเพิ่มเติมได้ที่ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด
สัมผัสประสบการณ์สุด WOW กับ Kärcher eco!Booster ที่ทรงประสิทธิภาพเป็นพิเศษ ด้วยการทำความสะอาดที่สูงขึ้นถึง 50% ช่วยคืนความสะอาดให้กับพื้นผิวที่บอบบางได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายมากกว่ากาใช้หัวฉีดพ่นแบนมาตรฐานของคาร์เชอร์ ยิ่งไปกว่านั้นคือ หัวฉีด eco!Booster ช่วยประหยัดน้ำและพลังงานได้ถึง 50% ช่วยให้คุณดูแลความสะอาดไปพร้อมกับการประหยัดทรัพยากร นอกจากนี้ สำหรับคราบฝังแน่นเฉพาะจุด คุณสามารถถอดอุปกรณ์เสริมออกเพื่อทำความสะอาดแบบเน้นเฉพาะจุดได้อย่างแม่นยำ
แนวคิดเรื่องความยั่งยืนได้รับการปลูกฝังในครอบครัวคาร์เชอร์ เพราะเราเชื่อว่าการทำความสะอาดคือการรักษาคุณค่า ดังนั้นเราจึงให้ความสำคัญกับผลลัพธ์การทำความสะอาดที่ยอดเยี่ยม และให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับความทนทานและการซ่อมแซมได้ของผลิตภัณฑ์ รวมถึงกระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยคาร์เชอร์ยังคงมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานด้านความยั่งยืนให้ดียิ่งขึ้นในทุกวัน
เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้สายยางฉีดน้ำทั่วไป เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงของคาร์เชอร์ไม่ใช่แค่ใช้น้ำน้อยกว่า แต่ยังมีความแข็งแรง อายุการใช้งานยาวนาน และด้วยการออกแบบที่ชาญฉลาดคู่กับการใช้วัสดุรีไซเคิล ทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นมิตรต่อทรัพยากร เมื่อเลือกคาร์เชอร์จึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงคุณภาพเยี่ยมที่สามารถซ่อมแซมได้ และพร้อมเป็นตัวช่วยเคียงข้างคุณไปอีกหลายปี
การคืนความสะอาดระดับ WOW ให้กับสิ่งของที่คุณรักง่าย ๆ และรวดเร็วด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงของคาร์เชอร์ เมื่อเทียบกับการใช้สายยางทั่วไป สิ่งที่หลายคนอาจยังไม่รู้คือ เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงใช้น้ำสะอาดน้อยลงถึง 80%* และช่วยประหยัดทรัพยากรได้ดียิ่งขึ้นไปอีก เมื่อใช้งานร่วมกับสายดูดน้ำที่ช่วยให้คุณนำน้ำจากถังเก็บน้ำฝนหรือแหล่งน้ำสำรองอื่น ๆ มาใช้งานได้
* เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงใช้น้ำน้อยกว่า 80% ต่อการทำความสะอาดหนึ่งครั้ง โดยคำนวณจากอัตราการไหลของน้ำที่น้อยกว่าสายยาง 60% และใช้เวลาทำความสะอาดน้อยลงครึ่งหนึ่ง (ค่าอาจเปลี่ยนแปลงตามการใช้งานและรุ่นของอุปกรณ์)
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงจากคาร์เชอร์รุ่นยอดนิยม K 4, K 5 และ K 7 มาพร้อมกับมอเตอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำ ซึ่งให้พลังการทำงานที่สูงและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานเป็นพิเศษ เคล็ดลับคืออะไร? น้ำจะทำหน้าที่ระบายความร้อนให้มอเตอร์ก่อนจะถูกนำไปฉีดล้าง ช่วยให้เครื่องทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และเพราะเรามั่นใจในคุณภาพ จึงมอบสิทธิ์ขยายเวลารับประกันนานถึง 5 ปี เพียงแค่คุณลงทะเบียนผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมผ่านช่องทางที่กำหนด*
*หมายเหตุ: เฉพาะในประเทศที่ร่วมรายการ
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงของคาร์เชอร์ในรุ่น Power Control Flex และ Smart Control Flex ไม่เพียงแต่ทำความสะอาดได้ทรงพลังตามมาตรฐานคาร์เชอร์เท่านั้น แต่ยังผลิตจากพลาสติกรีไซเคิลถึง 20%* นอกจากตัวเครื่องแล้ว ส่วนประกอบของท่อฉีดสเปรย์** บางรุ่นยังทำจากพลาสติกรีไซเคิลที่ได้มาจากเศษผ้าถุงลมนิรภัย (Airbag) และวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิตอีกด้วย
*หมายเหตุ: เฉพาะตัวเครื่อง (ชิ้นส่วนพลาสติกทั้งหมดไม่รวมอุปกรณ์เสริม)
** เฉพาะส่วนท่อ (ไม่รวมหัวฉีดและข้อต่อ) ที่ผลิตในเยอรมนี
มากกว่า 70 ปีที่ คาร์เชอร์พัฒนาเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงเพื่อทำความสะอาด และมอบประสบการณ์การทำความสะอาดกับลูกค้าด้วยนวัตกรรมที่มีการพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีเหตุผลมากมายที่ทำให้ใครต่อใครเลือกใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงของคาร์เชอร์ - ร่วมสัมผัสประสบการณ์ Home of WOW ด้วยกัน
ประสิทธิภาพที่โดดเด่นช่วยประหยัดเวลา น้ำ และพลังงานได้สูงสุดถึง 50%
คุณภาพของแบรนด์ที่เชื่อถือ และผ่านการทดสอบอย่างเต็มรูปแบบเพื่อการทำงานและประสิทธิภาพที่ถูกต้อง
เป็นผู้บุกเบิกและผู้นำตลาดในอุตสาหกรรมการทำความสะอาด
คาร์เชอร์สนับสนุนระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและลดการปล่อยมลพิษตลอดการผลิต เพื่อดูแลทั้งคุณและโลกไปพร้อมกัน
ตอบโจทย์ทุกใช้งาน ตัวเครื่องสำหรับทุกความต้องการ และอุปกรณ์เสริมที่ถูกต้องสำหรับทุกประเภทงานทำความสะอาด
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ตัวช่วยอเนกประสงค์รอบบ้านและใช้งานง่ายมาก เพียงแค่ต่อสายน้ำและเสียบปลั๊ก เปิดก๊อกน้ำ แล้วเริ่มเปิดสวิตช์เครื่อง ความสนุกในการทำความสะอาดก็เริ่มต้นขึ้น! ด้วยการเพิ่มอุปกรณ์เสริมพิเศษที่เหมาะสม เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงของคาร์เชอร์จะกลายเป็นอุปกรณ์ทำความสะอาดสารพัดประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นการฉีดน้ำ ล้างท่อ ทำความสะอาดสนาม หรือล้างรางน้ำ – ความเป็นไปได้นั้นไม่มีที่สิ้นสุด ตัวอย่างการใช้งานรอบบ้านและสวน ได้แก่
เราได้เลือกตัวอย่างที่ใช้งานได้จริงเพื่อแสดงให้คุณเห็นว่าเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงจะได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดอย่างไร ส่วน KNOW-HOW ประกอบด้วยคำแนะนำโดยละเอียดและข้อมูลในการทำความสะอาดและบำรุงรักษาพื้นที่ภายนอกหรือกลางแจ้ง
เพราะตะไคร่น้ำไม่ได้เกาะอยู่แค่บนชั้นหนาบนหินและอิฐเท่านั้น แต่ยังเข้าไปในตามซอกหินด้วย จึงแนะนำให้ใช้หัวฉีด Dirt blaster ในการทำความสะอาด โดยหัวฉีด Dirt blaster สร้างสร้างน้ำแบบหมุนวน ที่เป็นการรวมพลังของหัวฉีดแบบตรง เข้ากับการกระจายแรงดันของหัวฉีดแบบพัด ช่วยให้คุณขจัดคราบฝังลึกได้อย่างรวดเร็วและสะอาดหมดจดกว่าที่เคย
ไม่ว่าจะเป็นกระจกบังลม, ตัวถังรถ หรือล้อ รถยนต์ประกอบด้วยพื้นผิวที่หลากหลายซึ่งเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงสามารถดูแลได้อย่างดีเยี่ยม การล้างรถเป็นประจำไม่เพียงแต่ช่วยให้รถของคุณดูสะอาดเงางามเหมือนใหม่สะดุดตาอยู่เสมอ แต่ยังเป็นหัวใจสำคัญในการรักษาความสวยงามของสีรถและคงมูลค่าของตัวรถให้ยาวนานยิ่งขึ้น
ลานไม้ช่วยสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นและน่าพักผ่อนให้กับพื้นที่ภายนอกบ้านของคุณ แต่การเติบโตของตะไคร่น้ำ และสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอาจทำให้ความสวยงามนั้นลดลง การใช้แปรงทำความสะอาดพื้น T-Racer ร่วมกับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ถูกต้อง จะช่วยให้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงสามารถทำความสะอาดพื้นผิวไม้ได้อย่างหมดจด พร้อมช่วยถนอมเนื้อไม้ให้ทนทานยาวนาน
บอกลาการก้มลงขัดพื้นแบบเดิม ๆ ไปได้เลย! ไม่ว่าจะเป็นคราบฝังลึกหรือคราบสกปรกจากสภาพอากาศ ก็สามารถขจัดออกจากกระเบื้องหินได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงจากคาร์เชอร์ โดยเรามีอุปกรณ์เสริมอย่าง หัวแปรงทำความสะอาดพื้น T-Racer และแปรงขัดพื้น Power Scrubber ที่ออกแบบมาให้เหมาะสำหรับการใช้งานประเภทนี้โดยเฉพาะ
จัดการกับคราบสกปรกที่ไม่พึงประสงค์บนเฟอร์นิเจอร์ในสวน ไม่ว่าจะเป็นคราบจากมลภาวะหรือคราบสะสมที่ตกค้างมาตั้งแต่ฤดูกาลก่อน ด้วย Vario Power Jet และสำหรับคราบที่ฝังแน่นเป็นพิเศษ ขอแนะนำให้ใช้งาน แปรงล้างรถและพื้นผิว (Wash Brush) ควบคู่กับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดของคาร์เชอร์ เพื่อผลลัพธ์ที่สะอาดหมดจดและถนอมพื้นผิวไปพร้อมกัน
ด้วยผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและอุปกรณ์เสริมที่ถูกต้อง เช่น ก้านฉีดน้ำแบบยืดหดได้ (Telescopic spray lance) การทำความสะอาดพื้นผิวกระจกก็กลายเป็นเรื่องง่าย ช่วยขจัดคราบได้ทุกประเภท ตั้งแต่คราบละอองเกสรไปจนถึงคราบสกปรกจากสภาพอากาศ คืนความใสสะอาดให้กระจกและมอบทัศนียภาพที่ชัดเจนให้คุณได้ในพริบตา