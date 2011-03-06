PS 30 Plus ด้วยแรงดันสูงต่อสิ่งสกปรกหนัก เครื่องขัดกำลังไฟฟ้า เหมาะสำหรับการขจัดสิ่งสกปรกที่ฝังแน่นในพื้นที่ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง หัวฉีดแรงดันสูงในตัวสามหัวไม่เพียงแต่ให้ผลลัพธ์ที่ตระการตาเท่านั้น แต่ยังให้ประสิทธิภาพพื้นที่ที่เหมาะสมอีกด้วย เพื่อทำความสะอาดทุกมุมและขอบอย่างมีประสิทธิภาพและง่ายดาย หัวฉีดด้านข้างสามารถหมุนได้ 45 องศา พร้อมกันนี้ปกป้องผู้ใช้จากละอองน้ำ ข้อดีอีกประการหนึ่ง: ด้วยรูปทรงที่กะทัดรัด PS 30 Plus เหมาะอย่างยิ่งสำหรับขั้นตอนการทำความสะอาด หัวแปรงของเครื่องขัดกำลังไฟฟ้าสามารถเคลื่อนย้ายและยืดหยุ่นได้เช่นกัน สามารถหมุนได้ 360 องศาเพื่อทำความสะอาดบริเวณที่เข้าถึงยาก พื้นผิวเรียบทั้งหมดสามารถถูด้วยใบมีดสิ่งสกปรกในตัวหลังจากทำความสะอาด ขจัดน้ำสกปรกส่วนเกินได้อย่างรวดเร็วและทำให้พื้นผิวพร้อมใช้งานอีกครั้งในทันที
แปลงล้างพื้นแบบหมุนได้
ทำความสะอาดทุกซอกทุกมุมและขอบโดยปราศจากน้ำกระเซ็น
หัวแปรงซึ่งสามารถหมุนได้ 360 °
เพื่อความคล่องตัวเต็มที่ในพื้นที่ที่เข้าถึงยาก
วงแหวนขนแปรง (ที่หัวฉีดด้านข้างด้วย)
ป้องกันละอองน้ำโดยไม่คำนึงถึงการตั้งค่าหัวฉีด
หัวฉีดแรงดันสูงสามหัว
ทำความสะอาดคราบฝังแน่นอย่างมีประสิทธิภาพ
การออกแบบที่กะทัดรัด
ช่วยให้ทำความสะอาดได้ง่ายในพื้นที่แคบ
การผสมผสานระหว่างแรงดันสูงของน้ำและแรงกดของแปรงแบบแมนนวล
มั่นใจได้ว่าการทำความสะอาดมีประสิทธิภาพเป็นพิเศษเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องขัดพื้นแบบทั่วไป
ยางปาดน้ำ
ขจัดน้ำสกปรกได้ง่าย สามารถเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ