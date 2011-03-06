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    Kärcher surface cleaner with two extension tubes, featuring a yellow and black design with bristles.

    PS 30 Plus

    หมายเลขสั่งซื้อ: 2.644-212.0

    PS 30 Plus อุปกรณ์ทำความสะอาดพื้นที่ขจัดสิ่งสกปรกที่ฝังแน่นด้วยหัวฉีดแรงดันสูงสามหัว ด้วยหัวฉีดที่หมุนได้ด้านข้าง ทำให้ทำความสะอาดทุกมุมและขอบได้อย่างง่ายดาย