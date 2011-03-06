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    Kärcher brush attachment with two black extension tubes on a white background.

    PS 30 Powerschrubber Flächenreiniger

    หมายเลขสั่งซื้อ: 2.644-123.0

    เครื่องฟอกกำลัง PS 30 ที่มีหัวฉีดแรงดันสูงในตัวสามเครื่องช่วยขจัดสิ่งสกปรกที่ติดอยู่บนพื้นผิวต่าง ๆ ได้อย่างทรงพลังในขณะที่ประหยัดเวลา เหมาะอย่างยิ่งสำหรับบันไดและขอบ รวมถึงใบมีดปาดน้ำในตัวเพื่อขจัดน้ำสกปรก