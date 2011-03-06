PS 30 Powerschrubber Flächenreiniger

เครื่องฟอกกำลังไฟฟ้า PS 30 ให้ผลลัพธ์การทำความสะอาดที่ยอดเยี่ยมบนพื้นผิวต่างๆ มั่นใจได้ด้วยหัวฉีดแรงดันสูงสามตัวซึ่งจะช่วยคลายสิ่งสกปรกที่ปากแข็ง สิ่งนี้ทำให้ PS 30 เป็นตัวช่วยที่ดีเยี่ยมในการทำความสะอาดพื้นที่ขนาดเล็กถึงขนาดกลางเช่นบันไดและขอบ หัวแปรงสามารถหมุนได้ 360 °เพื่อทำความสะอาดบริเวณที่เข้าถึงยาก พื้นผิวที่เรียบทั้งหมดสามารถบีบด้วยใบมีดสกปรกในตัวหลังจากทำความสะอาด เป็นการขจัดน้ำสกปรกออกอย่างรวดเร็วและทำให้พื้นผิวพร้อมใช้งานได้ทันที การรวมกันของเจ็ทแรงดันสูงและแรงดันแปรงแบบแมนนวลด้วยประสิทธิภาพการทำความสะอาดที่เกิดขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเครื่องขัดมาตรฐานทั้งหมดและสามารถใช้ร่วมกับเครื่องซักผ้าแรงดันKärcherคลาส K 2 ถึง K 7 ทั้งหมด
หัวฉีดแรงดันสูงแบบสามตัว
การทำความสะอาดที่ทรงพลังโดยใช้แรงดันสูงเพื่อผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม
ใบมีดปาดน้ำที่ถอดเปลี่ยนได้ในตัว
กำจัดน้ำสกปรกอย่างรวดเร็วด้วยใบมีดปาดน้ำที่ถอดเปลี่ยนได้
หัวแปรงซึ่งสามารถหมุนได้ 360 °
ทำให้แม้กระทั่งพื้นที่ที่เข้าถึงยากเข้าถึงได้ง่าย
การออกแบบที่กะทัดรัด
รูปทรงที่กะทัดรัดและคล่องตัวสามารถทำความสะอาดมุมและขอบได้โดยง่าย
การทำความสะอาดที่ทรงพลังพร้อมแรงดันสูง
สิ่งสกปรกปากแข็งจะถูกลบออกอย่างน่าเชื่อถือจากพื้นผิวต่างๆ
มีการผสมผสานของเทคโนโลยีหัวฉีดแรงดันสูงและแปรงแบบแมนนวล
ประสิทธิภาพการทำความสะอาดที่เหนือกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องขัดทั่วไป