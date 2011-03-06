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    Yellow Kärcher descaling powder packaging with product image and text detailing steam cleaner accessories.

    ผลิตภัณฑ์ ลดคราบตะกรัน RM 511

    หมายเลขสั่งซื้อ: 6.295-987.0

    ผลิตภัณฑ์ ลดคราบตะกรัน RM 511 ขจัดคราบตะกรันจากไอน้ำและบนอุปกรณ์หม้อต้มทั่วไป เช่น กาต้มน้ำ เครื่องชงกาแฟ และเตารีดออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นเพื่อลดค่าไฟ