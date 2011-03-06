ผลิตภัณฑ์ ลดคราบตะกรัน RM 511

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หมายเลขสั่งซื้อ: 6.295-987.0ผลิตภัณฑ์ ลดคราบตะกรัน RM 511 ขจัดคราบตะกรันจากไอน้ำและบนอุปกรณ์หม้อต้มทั่วไป เช่น กาต้มน้ำ เครื่องชงกาแฟ และเตารีดออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นเพื่อลดค่าไฟ
ขนาดบรรจุภัณฑ์ (กรัม)
17
หน่วยบรรจุภัณฑ์ (ชิ้นส่วน)
15
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
0.136
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
205 x 125 x 20
ผลิตภัณฑ์
ข้อมูลสินค้า
เอกสารข้อมูลความปลอดภัย
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