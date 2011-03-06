ผลิตภัณฑ์ ทำความสะอาดอัลตร้าโฟม RM 615

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หมายเลขสั่งซื้อ: 6.295-743.0ผลิตภัณฑ์ ทำความสะอาดอัลตร้าโฟม RM 615 มาในรูปแบบโฟมเสริมการทำความสะอาดให้ล้ำลึกยิ่งขึ้น ด้วยสูตรที่พัฒนาขึ้นใหม่ช่วยขจัดคราบน้ำมันหรือสิ่งสกปรกที่มีความมัน และคราบสกปรกทั่วไปได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วกว่า ปราศจากฟอสเฟตและอ่อนโยนต่อพื้นผิวทุกชนิด
ขนาดบรรจุภัณฑ์ (ลิตร)
1
หน่วยบรรจุภัณฑ์ (ชิ้นส่วน)
6
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
1.033
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
1.107
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
100 x 100 x 215
ผลิตภัณฑ์
ข้อมูลสินค้า
เอกสารข้อมูลความปลอดภัย
คำเตือนและคำแนะนำด้านความปลอดภัยตามคำสั่งของ EC
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