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    Kärcher Ultra Foam Cleaner bottle with black label, featuring a white car image and text "Bring Back the Wow."

    ผลิตภัณฑ์ ทำความสะอาดอัลตร้าโฟม RM 615

    หมายเลขสั่งซื้อ: 6.295-743.0

    ผลิตภัณฑ์ ทำความสะอาดอัลตร้าโฟม RM 615 มาในรูปแบบโฟมเสริมการทำความสะอาดให้ล้ำลึกยิ่งขึ้น ด้วยสูตรที่พัฒนาขึ้นใหม่ช่วยขจัดคราบน้ำมันหรือสิ่งสกปรกที่มีความมัน และคราบสกปรกทั่วไปได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วกว่า ปราศจากฟอสเฟตและอ่อนโยนต่อพื้นผิวทุกชนิด