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    Kärcher Universal Cleaner bottle with label showing a person using a Kärcher high-pressure cleaner outdoors.

    ผลิตภัณฑ์ ทำความสะอาดอเนกประสงค์ RM 626

    หมายเลขสั่งซื้อ: 6.295-753.0

    ผลิตภัณฑ์ ทำความสะอาดอเนกประสงค์ RM 626 ใช้กับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงของคาร์เชอร์ เพื่อช่วยเสริมการขจัดคราบสกปรก ด้วยสูตรที่พัฒนาขึ้น ให้มีประสิทธิภาพขจัดคราบน้ำมัน จารบี ง่ายดายด้วยน้ำอุณภูมิปกติ สำหรับใช้ทั่วบ้านบริเวณและสวน ไปจนถึงยานพาหนะ