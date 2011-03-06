ผลิตภัณฑ์ ทำความสะอาดอเนกประสงค์ RM 626

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หมายเลขสั่งซื้อ: 6.295-753.0ผลิตภัณฑ์ ทำความสะอาดอเนกประสงค์ RM 626 ใช้กับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงของคาร์เชอร์ เพื่อช่วยเสริมการขจัดคราบสกปรก ด้วยสูตรที่พัฒนาขึ้น ให้มีประสิทธิภาพขจัดคราบน้ำมัน จารบี ง่ายดายด้วยน้ำอุณภูมิปกติ สำหรับใช้ทั่วบ้านบริเวณและสวน ไปจนถึงยานพาหนะ
ขนาดบรรจุภัณฑ์ (ลิตร)
1
หน่วยบรรจุภัณฑ์ (ชิ้นส่วน)
6
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
1.007
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
1.157
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
100 x 100 x 215
ผลิตภัณฑ์
เอกสารข้อมูลความปลอดภัย
คำเตือนและคำแนะนำด้านความปลอดภัยตามคำสั่งของ EC
พื้นที่การใช้งาน