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ประเทศ: ไทย
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หมายเลขสั่งซื้อ: 6.295-769.0ปกป้องเส้นใยได้อย่างมีประสิทธิภาพและยาวนาน เหมาะสำหรับพื้นพรม โซฟา เบาะผ้า และเบาะรถยนต์ ผลิตภัณฑ์เคลือบพรม RM 762 จะช่วยป้องกันคราบสกปรกที่จะสะสมในอนาคต ทำให้สามารถดูแลรักษาและทำความสะอาดสิ่งสกปรกออกได้ง่ายขึ้น
ขนาดบรรจุภัณฑ์ (มล.)
500
หน่วยบรรจุภัณฑ์ (ชิ้นส่วน)
8
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
0.54
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
65 x 65 x 210
ผลิตภัณฑ์
ข้อมูลสินค้า
เอกสารข้อมูลความปลอดภัย
คำเตือนและคำแนะนำด้านความปลอดภัยตามคำสั่งของ EC
พื้นที่การใช้งาน