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    Kärcher Textile Protector bottle with label showing product use on furniture, highlighting protection against dirt and moisture.

    ผลิตภัณฑ์เคลือบพรม RM 762

    หมายเลขสั่งซื้อ: 6.295-769.0

    ปกป้องเส้นใยได้อย่างมีประสิทธิภาพและยาวนาน เหมาะสำหรับพื้นพรม โซฟา เบาะผ้า และเบาะรถยนต์ ผลิตภัณฑ์เคลือบพรม RM 762 จะช่วยป้องกันคราบสกปรกที่จะสะสมในอนาคต ทำให้สามารถดูแลรักษาและทำความสะอาดสิ่งสกปรกออกได้ง่ายขึ้น