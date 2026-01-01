Roll at set Grey | Kärcher

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หมายเลขสั่งซื้อ: 2.055-007.0ชุดลูกกลิ้งไมโครไฟเบอร์ 2 ส่วนสำหรับการทำความสะอาดสามาถทำความสะอาดบนพื้นแข็งได้ทั้งหมด สวมใส่กับตัวอุปกรณ์ได้ง่าย เหมาะสำหรับการซักด้วยเครื่องซัก
สี
สีขาว
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
0.16
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
0.247
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
300 x 60 x 60
ผู้ผลิต: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
โทร: +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
อีเมล: info@karcher.com
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