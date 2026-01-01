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    Roll at set Grey | Kärcher

    Two white Kärcher roller brushes with grey stripes, positioned side by side on a white background.

    Roll at set Grey

    หมายเลขสั่งซื้อ: 2.055-007.0

    ชุดลูกกลิ้งไมโครไฟเบอร์ 2 ส่วนสำหรับการทำความสะอาดสามาถทำความสะอาดบนพื้นแข็งได้ทั้งหมด สวมใส่กับตัวอุปกรณ์ได้ง่าย เหมาะสำหรับการซักด้วยเครื่องซัก