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    Round brush set | Kärcher

    Four Kärcher round brush attachments, two yellow and two black, with bristles, arranged on a white background.

    Round brush set

    หมายเลขสั่งซื้อ: 2.863-264.0

    ชุดแปรงกลมใช้งานได้จริงกับสองแปรงสีดำและสีเหลืองสอง - เหมาะสำหรับใช้ในพื้นที่ต่าง ๆ