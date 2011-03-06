เครื่ื่องกวาดพื้นแบบเดินตาม รุ่น S 4 Twin ไม่ว่าฤดูไหนก็เก็บกวาดหมดจด: เครื่ื่องกวาดพื้นแบบเดินตาม รุ่น S 4 Twin ออกแบบถูกหลักสรีรศาสตร์โดย Karcher ช่วยให้พื้นที่รอบบ้านและสวนสะอาดน่ามอง มาพร้อมแปรงลูกกลิ้งทรงพลัง และแปรงสองข้างช่วยเก็บกวาดได้กว้างกินพื้นที่ถึง 680 มม. ทำให้สามารถกวาดพื้นที่ได้มากถึง 2,400 ตารางเมตรต่อชั่วโมง เครื่ื่องกวาดพื้นแบบเดินตาม รุ่น S 4 Twin จะเก็บเศษผงลงในถังขนาดบรรจุ 20 ลิตรในตัว ขนแปรงด้านยาวช่วยให้มั่นใจได้ถึงความสะอาดอย่างทั่วถึง ด้ามจับสามารถปรับให้เหมาะสมกับความสูงของผู้ใช้ได้ สามารถเทเศษผงออกได้ง่ายโดยไม่ต้องก้มตัวลง - ประหยัดพื้นที่จัดเก็บ การติดแปรงด้านข้างที่ไม่เหมือนใครโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือให้ยุ่งยาก ซับซ้อน ตัวกวาดพร้อมใช้งาน ถังขยะสามารถถอดออกได้ง่าย ปลอดภัยโดยผู้ใช้ไม่ต้องสัมผัสกับสิ่งสกปรก
ฝาปิดสำหรับแปรงข้าง
ชุดแปรงด้านข้างโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือสำหรับการติดตั้งและใช้งานอย่างรวดเร็ว
แผ่นรองนั่งสบาย
ยุบเครื่องกวาดพื้นจนสุดโดยไม่ต้องก้ม - เพื่อการจัดเก็บที่ประหยัดพื้นที่
ปรับความสูงด้วยข้อต่อดาบปลายปืน
กวาดพื้นได้ง่ายด้วยการปรับความสูงเฉพาะบุคคล
ถังขยะขนาดใหญ่
ไม่จำเป็นต้องล้างถังขยะบ่อยครั้ง
การกำจัดถังทิ้งขยะอย่างง่าย
เทถังทิ้งขยะอย่างง่าย
ถังขยะแบบแยก
ทิ้งขยะได้สะดวก โดยไม่ต้องสัมผัสกับสิ่งสกปรก
ความกว้างกวาดขนาดใหญ่
ประสิทธิภาพการทำความสะอาดสูง
กวาดใกล้กับขอบ
กวาดมุม ขอบ และรอยแยกอย่างละเอียด
หูหิ้วที่ใช้งานได้จริง
เครื่องกวาดพื้นสามารถขนย้ายและจัดเก็บได้ง่ายด้วยที่จับสำหรับถือ