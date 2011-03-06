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    Yellow Kärcher push sweeper with dual rotating brushes and a black handle, designed for outdoor cleaning.

    เครื่องกวาดแบบกด

    S 4 Twin

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.766-360.0

    • เครื่องกวาดสำหรับทำความสะอาดตลอดทั้งปี ครอบคลุมพื้นที่สูงสุด 2,400 ตร.ม./ชม.
    • ถังขยะขนาด 20 ลิตร ความกว้างการกวาด 680 มม.
    • แปรงด้านข้าง 2 อัน