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เครื่องทำความสะอาดไอน้ำ
หมายเลขสั่งซื้อ: 1.513-430.0
ใบรับรองการทดสอบ¹⁾
ฆ่าเชื้อไวรัส 99.999%¹⁾ และแบคทีเรีย 99.9%²⁾
พื้นที่สำหรับการทำความสะอาดต่อการเติมน้ำ 1 ถัง (ตร.ม)
75
ผลผลิตความร้อน (วัตต์)
1900
แรงดันไอน้ำสูงสุด (บาร์)
3.5
ความยาวสาย (เมตร) (ม.)
4
ระยะเวลาทำความร้อน (นาที) (นาที)
0.5
ความจุถังสำรอง (ลิตร) (ลิตร)
1
จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส)
1
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
220 - 240
ความถี่ (เฮิรตซ์)
50 - 60
สี
สีขาว
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
3.28
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
5.7
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
361 x 251 x 282
สิ่งที่จะได้รับภายในกล่อง
ชุดอุปกรณ์
ข้อมูลสินค้า
คู่มือการใช้งาน
คู่มือการใช้งาน
พื้นที่การใช้งาน