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    Kärcher steam cleaner with various attachments, including brushes, cloths, and extension tubes, displayed on a white background.

    รางวัลและผลิตภัณฑ์พิเศษ

    IF Design Award 2023

    เครื่องทำความสะอาดไอน้ำ

    SC 3 Deluxe

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.513-430.0

    • ประสิทธิภาพพื้นที่ 75 ตร.ม./การเติมถัง, กำลังทำความร้อน 1,900 วัตต์
    • ถังเติมน้ำได้ตามต้องการ, ระยะเวลาเวลาต้มน้ำ 30 วินาที, ตลับล้างตะกรัน
    • หัวฉีดแบบยืดหยุ่น, อุปกรณ์เสริมหลายฟังก์ชัน
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    เมื่อทำความสะอาดเฉพาะจุดด้วยเครื่องทำความสะอาดระบบไอน้ำของคาร์เชอร์ โดยการพ่นไอน้ำเป็นเวลา 30 วินาที ณ ระดับไอน้ำสูงสุดและให้สัมผัสโดยตรงกับพื้นผิวที่ต้องการทำความสะอาด จะสามารถกำจัดไวรัสที่มีเปลือกหุ้ม (Enveloped viruses) เช่น ไวรัสไข้หวัดใหญ่ (ยกเว้นไวรัสตับอักเสบบี) ได้ถึง 99.999% บนพื้นผิวแข็งเรียบทั่วไปภายในบ้าน (จุลินทรีย์ทดสอบ: Modified vaccinia virus Ankara)
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    เมื่อทำความสะอาดด้วยความเร็ว 30 ซม./วินาที ณ ระดับไอน้ำสูงสุดและให้สัมผัสโดยตรงกับพื้นผิวที่ต้องการทำความสะอาด จะสามารถกำจัดแบคทีเรียทั่วไปในครัวเรือนบนพื้นผิวแข็งเรียบได้ถึง 99.99% (จุลินทรีย์ทดสอบ: Enterococcus hirae)
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    ค่าปัจจัยขั้นต่ำที่อายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์จะยาวนานขึ้น อ้างอิงจากการทดสอบภายในองค์กรด้วยความกระด้างของน้ำที่ 20 °dH และความกระด้างของคาร์บอเนตที่ 15 °dH