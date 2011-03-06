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    Kärcher steam cleaner with accessories including brushes, nozzles, extension tubes, and cleaning pads arranged on a white background.

    รางวัลและผลิตภัณฑ์พิเศษ

    IF Design Award 2023

    เครื่องทำความสะอาดไอน้ำ

    SC 4 Deluxe

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.513-460.0

    • ประสิทธิภาพพื้นที่ 130 ตร.ม./การเติมถัง, กำลังทำความร้อน 2,250 วัตต์
    • ถังถอดได้, ระยะเวลาเวลาต้มน้ำ 3 นาที, พร้อมช่องต่อเตารีด
    • หัวฉีดแบบยืดหยุ่น, อุปกรณ์เสริมหลายฟังก์ชัน
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    เมื่อทำความสะอาดเฉพาะจุดด้วยเครื่องทำความสะอาดระบบไอน้ำของคาร์เชอร์ โดยการพ่นไอน้ำเป็นเวลา 30 วินาที ณ ระดับไอน้ำสูงสุดและให้สัมผัสโดยตรงกับพื้นผิวที่ต้องการทำความสะอาด จะสามารถกำจัดไวรัสที่มีเปลือกหุ้ม (Enveloped viruses) เช่น ไวรัสไข้หวัดใหญ่ (ยกเว้นไวรัสตับอักเสบบี) ได้ถึง 99.999% บนพื้นผิวแข็งเรียบทั่วไปภายในบ้าน (จุลินทรีย์ทดสอบ: Modified vaccinia virus Ankara)
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    เมื่อทำความสะอาดด้วยความเร็ว 30 ซม./วินาที ณ ระดับไอน้ำสูงสุดและให้สัมผัสโดยตรงกับพื้นผิวที่ต้องการทำความสะอาด จะสามารถกำจัดแบคทีเรียทั่วไปในครัวเรือนบนพื้นผิวแข็งเรียบได้ถึง 99.99% (จุลินทรีย์ทดสอบ: Enterococcus hirae)