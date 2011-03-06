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เครื่องทำความสะอาดไอน้ำ
หมายเลขสั่งซื้อ: 1.513-460.0
ใบรับรองการทดสอบ¹⁾
ฆ่าเชื้อไวรัส 99.999%¹⁾ และแบคทีเรีย 99.9%²⁾
พื้นที่สำหรับการทำความสะอาดต่อการเติมน้ำ 1 ถัง (ตร.ม)
130
ผลผลิตความร้อน (วัตต์)
2200
แรงดันไอน้ำสูงสุด (บาร์)
4
ความยาวสาย (เมตร) (ม.)
5
ระยะเวลาทำความร้อน (นาที) (นาที)
3
ความจุหม้อต้ม (ลิตร)
0.5
ความจุถังสำรอง (ลิตร) (ลิตร)
1.3
จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส)
1
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
220 - 240
ความถี่ (เฮิรตซ์)
50
สี
สีขาว
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
5.55
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
9
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
400 x 265 x 300
สิ่งที่จะได้รับภายในกล่อง
ชุดอุปกรณ์
ข้อมูลสินค้า
คู่มือการใช้งาน
คู่มือการใช้งาน
พื้นที่การใช้งาน