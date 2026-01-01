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    SC Disposable Cloth EasyFix Mini | Kärcher

    Stack of white and yellow Kärcher microfibre cloths arranged neatly.

    SC Disposable Cloth EasyFix Mini

    หมายเลขสั่งซื้อ: 2.863-300.0

    ชุดผ้าทิ้ง 15 ชิ้นสำหรับหัวฉีดพื้น EasyFix Mini สำหรับการทำความสะอาดพื้นผิวที่แข็งและรวดเร็ว แถบตะขอและห่วงสีเหลืองช่วยให้สามารถติดผ้าได้ง่าย