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    SC Disposable Cloth EasyFix | Kärcher

    Stack of white and yellow Kärcher cleaning cloths, neatly arranged in a horizontal pile.

    SC Disposable Cloth EasyFix

    หมายเลขสั่งซื้อ: 2.863-299.0

    ชุดผ้าใช้แล้วทิ้ง 15 ชิ้นสำหรับหัวฉีดพื้น EasyFix สำหรับการทำความสะอาดพื้นผิวที่แข็งอย่างรวดเร็วและถูกสุขลักษณะ แถบตะขอและห่วงสีเหลืองช่วยให้สามารถติดผ้าได้ง่าย