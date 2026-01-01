SC Disposable Cloth EasyFix | Kärcher

ส่งเร็ว
ชำระเงินได้หลายช่องทาง
ชำระเงินอย่างปลอดภัย
ส่งเร็ว
ชำระเงินได้หลายช่องทาง
ชำระเงินอย่างปลอดภัย
หมายเลขสั่งซื้อ: 2.863-299.0ชุดผ้าใช้แล้วทิ้ง 15 ชิ้นสำหรับหัวฉีดพื้น EasyFix สำหรับการทำความสะอาดพื้นผิวที่แข็งอย่างรวดเร็วและถูกสุขลักษณะ แถบตะขอและห่วงสีเหลืองช่วยให้สามารถติดผ้าได้ง่าย
สี
สีขาว
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
0.127
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
0.24
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
340 x 118 x 3
ผู้ผลิต: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
โทร: +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
อีเมล: info@karcher.com
พื้นที่การใช้งาน