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    Kärcher vacuum cleaner with hose, nozzle attachment, and yellow instruction manual on white background.

    เครื่องซักพรมแบบสเปรย์แล้วดูดกลับ

    SE 3 Compact

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.081-530.0

    • เครื่องทำความสะอาดเบาะประสิทธิภาพสูง สำหรับพื้นผิวสิ่งทอขนาดกลาง
    • ขนาดกะทัดรัด, จัดเก็บง่าย, พร้อมฟังก์ชันทำความสะอาดระบบเพื่อสุขอนามัย
    • หัวฉีดสเปรย์เอ็กซ์แทรกชันสำหรับเบาะ, หัวฉีดซอกมุม, น้ำยาทำความสะอาด RM 519 (100 มล.)